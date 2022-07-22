快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

熱浪逼出用電新高 兩個關鍵讓台電暫時鬆口氣

聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

舉重／陳玟卉量級提升開心吃到飽 嘆走路都會喘

中央社／ 台北22日電
受到舉重量級調整影響，東京奧運銅牌女將陳玟卉將「升級」轉戰71公斤級，分享增重過程。 中央社
受到舉重量級調整影響，東京奧運銅牌女將陳玟卉將「升級」轉戰71公斤級，分享增重過程。 中央社

受到舉重量級調整影響，東京奧運銅牌女將陳玟卉將「升級」轉戰71公斤級，她表示，量級提升的好處是吃東西可以吃到飽，但帶來的負面影響是：「現在走路都會喘。」

陳玟卉是去年東京奧運舉重女子64公斤級銅牌得主，不過國際奧會（IOC）在今年4月拍板定案，將男、女量級濃縮成各5個量級，其中陳玟卉首當其衝，今天她擔任體育署動滋抽籤嘉賓，她說目前最重要的課題就是緩步增重。

頂著一頭藍髮出席活動的陳玟卉，透露體重已增至大約67、68公斤，問她量級縮減受到影響，會不會因此覺得不滿，她樂觀地說：「至少現在吃東西可以很快樂。」

陳玟卉透露，以往吃東西大概只能吃個6、7分飽，現在都得強迫自己吃到8、9分，「有時候都快滿出來。」

她也搞笑地說，Size變大後最明顯的就是行動變得比較遲緩，「走路都會喘。」她無奈表示，過去走去訓練場不過短短3、4分鐘，現在走起來彷彿路途變得更遙遠。

雖然持續增重計畫，陳玟卉已經放眼12月在哥倫比亞舉行的世界錦標賽，那也是2024巴黎奧運的首場積分賽，她並透露，10月在巴林登場的亞洲舉重錦標賽，將是她參加新量級的首場比賽，她也把這場視為熱身賽，用比賽適應新量級強度與張力。

陳玟卉 舉重

延伸閱讀

16位數亂數種子抽出30萬份動滋健身券 25日起領取使用

左營國訓中心廁所遭偷裝針孔 追查偷拍狼是桌球國手

社畜快測！看圖3秒直覺「它最像什麼」精準戳中內心　1張剪影剖析隱藏的壓力來源

被丟丟妹當場脫褲子 他求救「經紀人在幹嘛？」

相關新聞

台北羽賽／1晚6900元含3餐 大馬選手分享菜色網友反應兩極

羽球超級300系列台北公開賽先前被爆出在防疫「泡泡模式」下有許多不人性化的規定，目前接駁車班次太少的問題已解決，不過防疫旅館每晚含三餐收費230元美金（約新台幣元）究竟算不算貴、餐點菜色好不好就見仁見智了。

16位數亂數種子抽出30萬份動滋健身券 25日起領取使用

為協助受三劑令影響之健身場館業者，體育署加碼推出的30萬份1000元動滋健身券，在今天邀請到東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨...

桌球／莊智淵回春晉WTT冠軍賽4強 陸球評：打出18歲的風采

41歲的我國「桌球教父」莊智淵昨晚在WTT布達佩斯冠軍賽5局大戰淘汰世界排名第三的中國好手梁靖崑，不只台灣球迷興奮，前中國國家隊好手、現任球評的閆安也高呼：「莊智淵打出了18歲的風采！」

舉重／陳玟卉量級提升開心吃到飽 嘆走路都會喘

受到舉重量級調整影響，東京奧運銅牌女將陳玟卉將「升級」轉戰71公斤級，她表示，量級提升的好處是吃東西可以吃到飽，但帶來的...

洛杉磯奧運比賽日期敲定 開幕式跨兩地舉行

2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布，敲定比賽日期為7月14日到7月30日，開幕式將同時動用兩個場地，包括歷史悠久的洛...

「努力會說謊但不會白費」 羽生結弦引退獨家分析熱門關鍵字

「努力會說謊，但努力不會白費。」日本「花滑王子」羽生結弦為世界公認的花式滑冰界傳奇人物，現年27歲的他在職業選手生涯中獲獎無數，堅強的實力和優雅自信的態度吸引了一票粉絲。在19日羽生結弦宣布「引退」，將從選手身分退役，轉往商業演出領域發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。