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台北羽賽／一晚6900元含三餐 大馬選手分享菜色網友反應兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞女將吳堇溦。記者余承翰／攝影
馬來西亞女將吳堇溦。記者余承翰／攝影

羽球超級300系列台北公開賽先前被爆出在防疫「泡泡模式」下有許多不人性化的規定，目前接駁車班次太少的問題已解決，不過防疫旅館每晚含三餐收費230元美金（約新台幣6900元）究竟算不算貴、餐點菜色好不好就見仁見智了。

馬來西亞選手吳堇溦昨晚以「台灣隔離下的比賽｜禁止出房間？｜我太對不起台灣的美食惹」為題，在YouTube分享來台隔離、參賽的VLOG，他在影片中公布了飯店房間、三餐和點心等，表示入住防疫旅館要價約200元美金，引發網友正反兩極看法。

飯店內提供的餅乾零食與泡麵。 截圖自影片
飯店內提供的餅乾零食與泡麵。 截圖自影片

選手入住的飯店房間除了提供台式的餅乾零食外，也備有3碗泡麵，至於三餐的菜色網友則看法不一，有人表示很普通：「身為台灣人一晚200美金住宿我覺得這個菜色真的不好，台灣美食特色完全沒給選手吃到」、「200美一晚的菜色，說實話很差，賣相不怎麼樣」，也有網友認為這樣吃得不錯了：「食物服務都下了很多功夫，為了大家的安全，已經很勞心勞力」、「吃得太豐富了，想念台灣美食」。

至於先前不斷在IG限時動態抱怨中華民國羽球協會安排的華裔美籍選手張蓓雯則在昨天直落二敗給日本選手仁平菜月，十六強止步，輸球後他在限時動態PO出「迫不及待的想回家了」，看起來相當不適應在台灣的日子。

飯店內提供的餐點。 截圖自影片
飯店內提供的餐點。 截圖自影片

飯店內提供的餐點。 截圖自影片
飯店內提供的餐點。 截圖自影片

飯店內提供的餐點。 截圖自影片
飯店內提供的餐點。 截圖自影片

房間 馬來西亞

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