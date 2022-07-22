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桌球／莊智淵回春晉WTT冠軍賽4強 陸球評：打出18歲的風采

聯合新聞網／ 綜合報導
「桌球教父」莊智淵挺進WTT冠軍賽四強，陸球評稱它就像回到18歲風采。 新華社
「桌球教父」莊智淵挺進WTT冠軍賽四強，陸球評稱它就像回到18歲風采。 新華社

41歲的我國「桌球教父」莊智淵昨晚在WTT布達佩斯冠軍賽5局大戰淘汰世界排名第三的中國好手梁靖崑，不只台灣球迷興奮，前中國國家隊好手、現任球評的閆安也高呼：「莊智淵打出了18歲的風采！」

此役莊智淵開賽就氣勢如虹，靠著多變的球路連下2局，雖然第3、4局接連被梁靖崑拿下，決勝局後半面臨對手4個賽末點，莊智淵頂住壓力一一化解。而相較於對手的久攻不下，莊智淵在12：11後就把握住第一個賽末點，最終以13：11擊敗強敵梁靖崑，挺進四強。

昨天的比賽也讓場邊的中國桌球國家男隊總教練秦志戬面色凝重，中國網友也在微博感嘆秦志戩的白髮讓他看起來像60多歲的老頭，希望桌球隊國家男隊少操點心：「秦志戩46歲，莊智淵41…一個滿頭白髮，一個沒有白髮。」

四強戰將在台灣時間23日凌晨登場，世界排名17的莊智淵將碰上先前在三十二強戰擊敗林昀儒、世界排名20的中國好手林高遠，另一邊的四強戰則由日本名將張本智和出戰先前5局淘汰中國馬龍的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska）。

莊智淵 桌球

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