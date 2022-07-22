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洛杉磯奧運比賽日期敲定 開幕式跨兩地舉行

中央社／ 洛杉磯21日專電
2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布，敲定比賽日期為7月14日到7月30日。 截圖自LA28官方推特
2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布，敲定比賽日期為7月14日到7月30日。 截圖自LA28官方推特

2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布，敲定比賽日期為7月14日到7月30日，開幕式將同時動用兩個場地，包括歷史悠久的洛杉磯紀念體育場與號稱最先進的SoFi體育場。

洛杉磯繼1932年、1984年主辦奧運以來，即將第3次主辦奧運會。這也是美國1996年亞特蘭大奧運、2002年鹽湖城冬奧之後，再以東道主的身分迎接世界各地運動員。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）18日在一場記者會宣布6年後洛杉磯奧林匹克及帕林匹克運動會的比賽日期。接在奧運之後，以身心障礙者為主角的帕運從8月15日進行到27日。

國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、執行長霍伊佛茨（Nicole Hoevertsz）赴俄勒岡州（Oregon）出席世界田徑錦標賽的開幕式之後，這個星期在洛杉磯停留，參訪運動場館，會見組織委員會、市府官員與地方人士。

巴赫說：「在洛杉磯，人們看到的奧運將會更不一樣，在16天的賽事之外顯得更意義非凡。」

美國媒體報導，開幕儀式將在兩個場地舉行，包括曾舉辦兩次奧運、有百年歷史的洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），以及2020年完工、造價50億美元（約合新台幣1496億元）號稱當今最先進的SoFi體育場（SoFi Stadium）。

大洛杉磯地區擁有充沛的運動文化，將能避免大興土木蓋場館之後留下的赤字問題。

賈西迪說，以洛杉磯現有的場館，「嚴格來說明天就可以辦比賽」。

據報導，為了節省經費，主辦單位打算以加州大學洛杉磯分校（UCLA）宿舍做為接待各國選手與媒體的選手村。

田徑 帕運

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