聽新聞
test
0:00 / 0:00
16位數亂數種子抽出30萬份動滋健身券 25日起領取使用
為協助受三劑令影響之健身場館業者，體育署加碼推出的30萬份1000元動滋健身券，在今天邀請到東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨機抽出幸運號碼決定30萬名幸運兒，中籤民眾將可於25日上午10時起至8月31日止領取健身券至健身場館動滋一夏。
為迎接暑假運動旺季，體育署日前除了宣布延長動滋券使用期限至8月底，另因應4至5月要求民眾進入健身場館須完成施打3劑疫苗，加碼推出30萬份1000元動滋健身券，協助受3劑令影響的健身場館業者。
動滋健身券開放曾在去年9至10月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤之民眾進行登記，在前天登記截止後，共計有366萬6712人成功登記。
今天抽籤活動，在律師全程見證下，由2020東京奧運國手陳玟卉、丁華恬自彩球機分別抽出4個彩球，取得8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的亂數種子，由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格民眾中，隨機抽出30萬位中籤者，而今天抽出的8組2位數字號碼分別為75、91、41、65、19、03、84、54。
體育署將依照中籤民眾於共通平台所留填的手機號碼及email位址，在今天中午12時，陸續以簡訊及email通知，民眾亦可自今天下午3時起，在「動滋網」( 500.gov.tw )查詢抽籤結果。
對於今天親手抽出30萬名幸運兒，東奧舉重銅牌好手陳玟卉也提醒許久未運動想要重新恢復運動習慣的民眾，必須要加熱身與拉長時間，並隨時注意自身身體狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言