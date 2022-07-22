16位數亂數種子抽出30萬份動滋健身券 25日起領取使用

為協助受三劑令影響之健身場館業者，體育署加碼推出的30萬份1000元動滋健身券，在今天邀請到東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨機抽出幸運號碼決定30萬名幸運兒，中籤民眾將可於25日上午10時起至8月31日止領取健身券至健身場館動滋一夏。

為迎接暑假運動旺季，體育署日前除了宣布延長動滋券使用期限至8月底，另因應4至5月要求民眾進入健身場館須完成施打3劑疫苗，加碼推出30萬份1000元動滋健身券，協助受3劑令影響的健身場館業者。

動滋健身券開放曾在去年9至10月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤之民眾進行登記，在前天登記截止後，共計有366萬6712人成功登記。

今天抽籤活動，在律師全程見證下，由2020東京奧運國手陳玟卉、丁華恬自彩球機分別抽出4個彩球，取得8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的亂數種子，由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格民眾中，隨機抽出30萬位中籤者，而今天抽出的8組2位數字號碼分別為75、91、41、65、19、03、84、54。

體育署將依照中籤民眾於共通平台所留填的手機號碼及email位址，在今天中午12時，陸續以簡訊及email通知，民眾亦可自今天下午3時起，在「動滋網」( 500.gov.tw )查詢抽籤結果。

對於今天親手抽出30萬名幸運兒，東奧舉重銅牌好手陳玟卉也提醒許久未運動想要重新恢復運動習慣的民眾，必須要加熱身與拉長時間，並隨時注意自身身體狀況。