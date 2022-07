「努力會說謊但不會白費」 羽生結弦引退獨家分析熱門關鍵字

image source: Twitter/オリンピック

「努力會說謊,但努力不會白費。」日本「花滑王子」羽生結弦為世界公認的花式滑冰界傳奇人物,現年27歲的他在職業選手生涯中獲獎無數,堅強的實力和優雅自信的態度吸引了一票粉絲。在19日羽生結弦宣布「引退」,將從選手身分退役,轉往商業演出領域發展。

羽生結弦於9歲(2003年)時出道,年紀輕輕就在各大國際賽事中有非常亮眼的表現。在他的職業選手生涯中,總共拿過2面冬季奧運金牌、2面世錦賽金牌、4座年終決賽冠軍,以及1次四大洲錦標賽桂冠,以及其他各大賽事的獎項。羽生結弦為目前第一也是唯一一位囊括冬季奧運、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲錦標賽、世青賽、青少年大獎總賽等賽事冠軍的男子花滑選手,非凡的成就無能人及。

▲羽生結弦於2018年平昌冬奧上奪金,達成奧運連霸。

image source: Twitter/オリンピック

在2018年的平昌冬奧上,羽生結弦在有傷的情況下依然以近乎完美的表現完成比賽並奪金,成為史上第二位在冬奧運上連霸的花滑選手。此外,在今年的北京冬奧上,羽生結弦更是挑戰了無人成功過的「4周半跳」,成為首位以此動作獲得ISU(國際滑冰協會)認證的選手。

雖然他的4A動作被判定為「旋轉角度不足」,後續也因為長短曲項目失誤而無緣冬奧三連霸,但空前絕後的精采表現還是讓他成為眾人心目中永遠的傳奇。

▲羽生結弦在北京冬奧上挑戰「4周半跳」。

image source: Twitter/オリンピック

在先前北京冬奧結束後就曾傳出今年可能是羽生結弦最後一次參加奧運,羽生結弦本人也在昨日親自召開記者會,宣布將從選手身分引退,轉為表演者身分並協助其他現役選手「今後也會更加油,不只在競技場上,還能透過其他場合學習更多事情。」

image source: Twitter/オリンピック

關於退役的原因,他表示「該得到的目標基本上都得到了,在平昌的時候有就引退的想法」,同時也提到,自己將會繼續追求更完美的「4A」,「之後也會更加油 讓大家看到不一樣的滑冰,今後也會繼續挑戰4A。」粉絲們雖然感到不捨,但也紛紛祝福,希望他能在日後續繼達成自己的理想,快樂地滑冰。

身為一個獲獎無數的選手,羽生結弦除了天賦之外也付出了相當多的努力。從他的各種公開發言裡都可以感覺得出來他對花式滑冰的熱愛,這些充滿力量的話語,也帶給無數人啟發和力量。

「努力會說謊,但努力不會白費。」

「我並不討厭逆境,我堅信越過它看到的景色會更美好。」

「過去的自己就是為了被超越而存在的。」



「明明能做到的事情等到失敗了才說可惜,那不是很無聊嗎?」

「正因為有弱小的地方,人才能變得更強大。」

「做不到的話,就做到能做到為止。」

從這些話語中,可以感受到羽生結弦對於一切全力以赴的態度,也不難明白為什麼他在各地都有廣大粉絲。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「羽生結弦」近半年熱門關鍵字中,也出現了「挑戰」一詞,顯見羽生結弦面對艱難的理想仍不斷地去挑戰、追求。「冬奧」、「奧運」、「四周」(四周半跳)、「金牌」等關鍵字都是他挑戰自己所留下的證明,這樣的他,無庸置疑是花式滑冰界的「金牌王子」。



image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在羽生結弦傳奇的花滑生涯中,除了締造無數佳績外,也有不少趣聞。喜歡小熊維尼的羽生結弦,每次比賽都一定會帶著小熊維尼隨行,在賽後也總會有大批粉絲將小熊尼丟入場中送給他,「小熊維尼雨」因而成為羽生結弦賽後常見的名場面。在《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「羽生結弦」近半年探索概念中,也出現了「小熊維尼」一詞。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

