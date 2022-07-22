快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

歐洲燒40度熱浪、今夏熱死上千人 以後會是常態？

足球／戰後德國傳奇席勒辭世 享壽85歲

中央社／ 柏林21日綜合外電報導
1966年世界盃足球賽率領西德隊爭冠的隊長、戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。 路透社
1966年世界盃足球賽率領西德隊爭冠的隊長、戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。 路透社

官員今天表示，1966年世界盃足球賽率領西德隊爭冠的隊長、戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。

法新社報導，席勒長年效力的足球隊所屬城市漢堡市市府聲明說：「漢堡市為席勒哀悼。他是德國足球甲級聯賽（Bundesliga）首位得分王，如今與世長辭，摯愛隨侍在側。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在推特發文指出：「他是許多人的榜樣，我們會想念他。」

1936年出生的席勒於1953年首度為漢堡足球隊出賽，在1972年退休前共出賽476場。

他之後擔任球隊總裁，但因發生一起財務醜聞，儘管他未涉入，仍於1998年引咎辭職。

席勒在1954年至1970年代表西德出賽72場，一共射進43球，但從未贏得世界盃冠軍。

儘管如此，他仍是二戰後重建德國足球隊主要人物。

戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。 美聯社
戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。 美聯社

延伸閱讀

NBA／6大紫金傳奇淘汰1人 歐尼爾自謙或許該退位

《艾爾登法環》Let Me Solo Her也要協助？ 壺頭哥開實況讓你幫他打怪

MLB／生涯再轟最偉大的作品 普荷斯感謝隊友眾星拱月

日職／追平傳奇江夏豐成就 阪神左投暌違53年連兩戰完封巨人

相關新聞

16位數亂數種子抽出30萬份動滋健身券 25日起領取使用

為協助受三劑令影響之健身場館業者，體育署加碼推出的30萬份1000元動滋健身券，在今天邀請到東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨...

桌球／莊智淵回春晉WTT冠軍賽4強 陸球評：打出18歲的風采

41歲的我國「桌球教父」莊智淵昨晚在WTT布達佩斯冠軍賽5局大戰淘汰世界排名第三的中國好手梁靖崑，不只台灣球迷興奮，前中國國家隊好手、現任球評的閆安也高呼：「莊智淵打出了18歲的風采！」

台北羽賽／小戴領銜 多組寶島內戰搶4強門票

台北羽球公開賽列頭號種子的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天都順利前進8強，今天不約而...

美網／約帥、小威不確定參賽 曾俊欣直接進入會內賽

年度壓軸的美網將於下個月底點燃戰火，大會昨天公布男單和女單直接進入會內賽的名單，我國「夜市球王」曾俊欣名列其中，溫布頓剛...

洛杉磯奧運比賽日期敲定 開幕式跨兩地舉行

2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布，敲定比賽日期為7月14日到7月30日，開幕式將同時動用兩個場地，包括歷史悠久的洛...

「努力會說謊但不會白費」 羽生結弦引退獨家分析熱門關鍵字

「努力會說謊，但努力不會白費。」日本「花滑王子」羽生結弦為世界公認的花式滑冰界傳奇人物，現年27歲的他在職業選手生涯中獲獎無數，堅強的實力和優雅自信的態度吸引了一票粉絲。在19日羽生結弦宣布「引退」，將從選手身分退役，轉往商業演出領域發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。