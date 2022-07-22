足球／戰後德國傳奇席勒辭世 享壽85歲
官員今天表示，1966年世界盃足球賽率領西德隊爭冠的隊長、戰後德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）過世，享壽85歲。
法新社報導，席勒長年效力的足球隊所屬城市漢堡市市府聲明說：「漢堡市為席勒哀悼。他是德國足球甲級聯賽（Bundesliga）首位得分王，如今與世長辭，摯愛隨侍在側。」
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在推特發文指出：「他是許多人的榜樣，我們會想念他。」
1936年出生的席勒於1953年首度為漢堡足球隊出賽，在1972年退休前共出賽476場。
他之後擔任球隊總裁，但因發生一起財務醜聞，儘管他未涉入，仍於1998年引咎辭職。
席勒在1954年至1970年代表西德出賽72場，一共射進43球，但從未贏得世界盃冠軍。
儘管如此，他仍是二戰後重建德國足球隊主要人物。
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