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運動企業攜手建立生態圈 擴大資源帶動職工運動風氣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署舉辦運動年曆生態圈企業交流茶會。圖／體育署提供
體育署舉辦運動年曆生態圈企業交流茶會。圖／體育署提供

為了鼓勵企業之間建立更多合作的管道與機會，教育部體育署於今天在香格里拉台北遠東國際大飯店，舉辦運動年曆生態圈企業交流茶會，邀請了近40位獲證企業代表出席。

體育署為提升職工運動風氣及促進企業間運動資源交流，除了頒發運動企業認證，也積極建立「運動年曆平台」，推動「運動企業生態圈」，鼓勵獲證企業以互利互惠的合作方案，由平台協助媒合舉辦企業運動賽事、健康講座及體育課程、企業贊助、B2B優惠方案等，搭配積分獎勵辦法，更進一步加深產業間彼此串聯的媒合服務。

教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟致詞表示，運動企業認證推動多年以來，獲得許多企業熱情響應，體育署也每年持續不斷精進推出新的方案，希望更深化運動企業彼此之間的資源交流與資訊分享。像是目前運動企業生態圈建立的交流平台，能即時提供各項企業賽事、產品優惠、科技體適能及運動好人才等資訊。

交流茶會同步邀集獲證企業進行企業倡議，邀請目前已提供生態圈合作方案之企業為代表，茶會中場表演由全真健康事業派出專業教練，帶領全場來賓共同起身參與有氧活力操，現場氣氛熱烈，也展現推廣全民運動及職工運動的決心。熱身活動之後，緊接著分桌進行「企業交流暨媒合洽談」，由同桌企業代表輪流分享該企業產品方案簡介及經營運動推廣方式，接著進行各企業需求及交流回饋，盤點企業生態圈合作模式。之後於現場推派代表，向全場分享各桌交流總結，並開放企業代表進行自由交流。

企業提出的需求包括賽事贊助招募、運動資源（場地建置／器材租賃／教練邀請等）、區域型聯誼賽事洽邀、產品方案宣傳（企業B2B、B2C、企業團購等）、相關產業上下游需求洽商等。期待藉由不同企業的資源整合及交換，可以讓運動企業生態圈更加活絡，造福更多企業職工透過運動找到健康與活力。

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