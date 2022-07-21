台北羽賽／打滿3局闖8強 周天成：鬆一口氣

尋求台北公開賽第4冠的「一哥」周天成，今天再通過3局考驗，以23：21、16：21、21：7力退世界排名70的印度喬治（Kiran George），以頭號種子身分挺進8強。

小天昨天也是打滿3局，今天首局他先握有20：19的「局末點」優勢，但遭喬治連追2分，所幸自己也瓦解對手拿下局數的機會，以球迷歡呼聲中以23：21先下一城。

第二局小天雖失守，但第三局早早拉開領先，尤其10：6後更連拿10分，他說：「最後有打出氣勢來，自己在場上有點悶，這場地自己沒有辦法控那麼好，先把球打進，適時去進攻，這場地就這樣，要去適應，把自己做最好。」

小天奪勝後，除揮拍和球迷致意，還做出帶動球迷的慶祝動作，他笑說是自己風格的展現，「氣勢要打出來，終於鬆一口氣的感覺，希望大家能感受到，希望帶動大家，帶動整個主場。」

小天明天將和土銀小將陳紀廷爭4強門票，這是兩人國際賽首度碰頭，不過兩年前全國團體賽兩人就有交手紀錄，當時由小天打滿3局勝出。

首輪擊敗同胞呂家弘的小天笑說，其實比較喜歡打國外選手，「打國外選手才有主場的感覺，打自己人就沒那麼好玩，沒那麼刺激的感覺。」但他強調仍會全力以赴，「就像第一場，（對手）應該也會很敢打，自己還是要做足準備，要去把握住。」