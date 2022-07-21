聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北羽賽／打滿3局闖8強 周天成：鬆一口氣
尋求台北公開賽第4冠的「一哥」周天成，今天再通過3局考驗，以23：21、16：21、21：7力退世界排名70的印度喬治（Kiran George），以頭號種子身分挺進8強。
小天昨天也是打滿3局，今天首局他先握有20：19的「局末點」優勢，但遭喬治連追2分，所幸自己也瓦解對手拿下局數的機會，以球迷歡呼聲中以23：21先下一城。
第二局小天雖失守，但第三局早早拉開領先，尤其10：6後更連拿10分，他說：「最後有打出氣勢來，自己在場上有點悶，這場地自己沒有辦法控那麼好，先把球打進，適時去進攻，這場地就這樣，要去適應，把自己做最好。」
小天奪勝後，除揮拍和球迷致意，還做出帶動球迷的慶祝動作，他笑說是自己風格的展現，「氣勢要打出來，終於鬆一口氣的感覺，希望大家能感受到，希望帶動大家，帶動整個主場。」
小天明天將和土銀小將陳紀廷爭4強門票，這是兩人國際賽首度碰頭，不過兩年前全國團體賽兩人就有交手紀錄，當時由小天打滿3局勝出。
首輪擊敗同胞呂家弘的小天笑說，其實比較喜歡打國外選手，「打國外選手才有主場的感覺，打自己人就沒那麼好玩，沒那麼刺激的感覺。」但他強調仍會全力以赴，「就像第一場，（對手）應該也會很敢打，自己還是要做足準備，要去把握住。」
2018年曾從會外賽一路打進台北公開賽8強的陳紀廷，今年複製相同劇本，他笑說挑戰「一哥」沒想太多，「盡全力就好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言