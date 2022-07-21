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羽球／戴資穎今年獎金收入14萬美元 全球僅於球王安賽龍
世界羽球聯盟（BWF）今天在官網公布今年球季目前止的選手獎金排行榜，男單「球王」安賽龍以23萬2750美元遙遙領先各家好手，不過，我國女將戴資穎雖失去「球后」頭銜，但卻在今年收下14萬300美元(約台幣420萬)獎金，不僅居女子選手首位，全球也僅次安賽龍一人而已。
目前回台參加台北羽球公開賽的戴資穎，今年已參加八場國際賽，扣除女子優霸盃團體賽，其中七場個人賽兩場奪冠，另三場打進四強，剩下兩場為16強。印尼公開賽(1000分等級)冠軍收入8萬4000美元，泰國公開賽(500分等級)女單冠軍收入2萬7000美元，兩場加起來就達10萬美元。
目前獎金榜(不分男女)排名第三是中國女雙選手黃雅瓊12萬7180美元，比搭檔排名第五鄭思維11萬9687美元略高，原因之前有搭檔其他的選手，至於戴資穎勁敵中國陳雨菲排名第四，為12萬3050美元，「球后」山口茜則落至第八為8萬2225美元。
由於國際羽聯比賽為獎金制，除了以積分競爭世界排名外，也開始比較球員獎金收入。
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