快訊

川普一家出席前妻喪禮 罕露面么兒「200公分身高」引注目

北捷又發生異常！文湖線下班時間「突停駛」 百位旅客被迫下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭／全國理事長盃25日開幕 林鴻道點協會推廣3要點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會100周年紀念暨111年全國理事長盃射箭錦標賽將於25至29日在國體大舉行。圖／中華民國射箭協會提供
中華奧會100周年紀念暨111年全國理事長盃射箭錦標賽將於25至29日在國體大舉行。圖／中華民國射箭協會提供

中華民國射箭協會於今天舉行「中華奧會100周年紀念暨111年全國理事長盃射箭錦標賽」開幕記者會，由新任理事長林鴻道主持，賽事則將在25至29日在國立體育大學舉行。

林鴻道致詞時表示，台灣在射箭運動的紮根及國際的成績，他認為是一個不可思議的成就，國內從小學、國中、高中到大學的選手數和射箭隊數目比國際上絕大部分國家少之又少，但台灣反曲弓、複合弓在國際的競技舞台的成績總是能夠出類拔萃，在最後決賽中不缺席，可以在世錦賽、奧運會上奪牌。

林鴻道認為，我國選手資質非常好，所以如果基層參與射箭隊數再增加的話，假以時日，成績會更好，他上任理事長後，也點出3個未來在射箭協會想做的事，包括增加基層的射箭隊數、推動地區性的企業聯賽、重視射箭運動紮根與推廣，多增加射箭的場所，讓更多民眾都可以一起來體驗射箭運動的樂趣。

林鴻道指出，我國目前已經有企業聯賽的舞台，但射箭好手非常的多，未來將提供更多舞台，可以延續射箭好手的運動生涯，並希望能夠結合各縣市射箭委員會在各縣市推廣、成立企業聯賽，進行地區性對抗。有越來越多的縣市加入，各自推動地方的企業聯賽，更多的射箭好手可以延續運動生命，也會增加以賽代訓的成果。

最後則是射箭運動紮根與推廣，多增加射箭的場所，讓更多民眾都可以一起來體驗射箭運動的樂趣，林鴻道說：「尤其過去曾經在學校參加過射箭隊、社團的民眾，我相信他們對射箭的熱情依舊存在，如果可以號召這些曾經參與過射箭能夠帶著家人、小孩一起到射箭場，除了觀賞比賽，也能重新回味，體驗整個射箭運動。」

林鴻道最後提到，希望藉大家的努力一起來推廣射箭運動，期待我們射箭運動能夠更普及，我們競技成績在國際領域上面能更上一層樓能夠奪金率更穩定更高。

世錦賽

延伸閱讀

射箭／台灣射箭隊行李迷航危機解除 選手弓箱全找到

射箭／中華隊行李上演迷航記 7個弓箱已抵達

推射箭運動有成 卓溪國小校長田楊橋再獲師鐸獎

世運會／小英總統親授旗 中華代表團伯明罕拚佳績

相關新聞

羽球／戴資穎今年獎金收入14萬美元 全球僅於球王安賽龍

世界羽球聯盟（BWF）今天在官網公布今年球季目前止的選手獎金排行榜，男單「球王」安賽龍以23萬2750美元遙遙領先各家好手，不過，我國女將戴資穎雖失去「球后」頭銜，但卻在今年收下14萬300美元(約台

台北羽賽／打滿3局闖8強 周天成：鬆一口氣

尋求台北公開賽第4冠的「一哥」周天成，今天再通過3局考驗，以23：21、16：21、21：7力退世界排名70的印度喬治（...

台北羽賽／「麟洋配」首戰勝低調拚冠 李洋：先打好內容

東京奧運摘下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，台北公開賽首輪瓦解對手2個「賽末點」危機才驚險晉級，今天面對世界排名8...

台北羽賽／回家比賽快樂喝珍奶 戴資穎：台灣特別好喝

相隔4年「回家比賽」，我國「一姊」戴資穎今天只花20分鐘就以21：6、21：8輕取同胞洪恩慈，輕鬆晉級8強，賽後她不忘為...

台北羽賽／確診痛苦2周 王子維回歸闖8強平本季最佳

「羽球王子」王子維今年台北公開賽名列男單第2種子，今天面對世界排名百名外的馬來西亞對手梁峻豪，只花35分鐘就以21：10...

網球／3年助拿2座大滿貫 大坂直美教練宣布結束合作

日本混血前球后大坂直美本賽季飽受傷病所苦，在因傷缺席了溫網後，8月底的美網能否及時復出也還是未知數，不過在今天與她合作了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。