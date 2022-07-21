射箭／全國理事長盃25日開幕 林鴻道點協會推廣3要點

中華民國射箭協會於今天舉行「中華奧會100周年紀念暨111年全國理事長盃射箭錦標賽」開幕記者會，由新任理事長林鴻道主持，賽事則將在25至29日在國立體育大學舉行。

林鴻道致詞時表示，台灣在射箭運動的紮根及國際的成績，他認為是一個不可思議的成就，國內從小學、國中、高中到大學的選手數和射箭隊數目比國際上絕大部分國家少之又少，但台灣反曲弓、複合弓在國際的競技舞台的成績總是能夠出類拔萃，在最後決賽中不缺席，可以在世錦賽、奧運會上奪牌。

林鴻道認為，我國選手資質非常好，所以如果基層參與射箭隊數再增加的話，假以時日，成績會更好，他上任理事長後，也點出3個未來在射箭協會想做的事，包括增加基層的射箭隊數、推動地區性的企業聯賽、重視射箭運動紮根與推廣，多增加射箭的場所，讓更多民眾都可以一起來體驗射箭運動的樂趣。

林鴻道指出，我國目前已經有企業聯賽的舞台，但射箭好手非常的多，未來將提供更多舞台，可以延續射箭好手的運動生涯，並希望能夠結合各縣市射箭委員會在各縣市推廣、成立企業聯賽，進行地區性對抗。有越來越多的縣市加入，各自推動地方的企業聯賽，更多的射箭好手可以延續運動生命，也會增加以賽代訓的成果。

最後則是射箭運動紮根與推廣，多增加射箭的場所，讓更多民眾都可以一起來體驗射箭運動的樂趣，林鴻道說：「尤其過去曾經在學校參加過射箭隊、社團的民眾，我相信他們對射箭的熱情依舊存在，如果可以號召這些曾經參與過射箭能夠帶著家人、小孩一起到射箭場，除了觀賞比賽，也能重新回味，體驗整個射箭運動。」

林鴻道最後提到，希望藉大家的努力一起來推廣射箭運動，期待我們射箭運動能夠更普及，我們競技成績在國際領域上面能更上一層樓能夠奪金率更穩定更高。