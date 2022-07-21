台北羽賽／「麟洋配」低調拚冠 李洋：先打好內容
東京奧運摘下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，台北公開賽首輪瓦解對手2個「賽末點」危機才驚險晉級，今天面對世界排名81的印度組合巴特納加（Ishaan Bhatnagar）／普拉提克（Sai Pratheek K.）又打滿3局，才以21：19、21：23、21：9拿到8強門票。
前2局「麟洋配」和首度遭遇的對手打得僵持，巴特納加第2局一度因膝蓋不適請醫療人員進場，但短暫暫停後仍繼續上陣，甚至瓦解「麟洋配」20：19的「賽末點」，讓頭號種子組合連兩天都打滿3局才出線。
王齊麟提到，今天著重在自己場上表現，「自己控球能力還是不是很到位，非受迫性失誤還是偏多，不管到哪個主場都希望把問題解決。」他也提到，對手弄到腳，希望沒有大礙，不過自己的確也受影響，「出球有點猶豫，這也是自己要解決的問題。」
相隔2年再返主場，王齊麟提到，一直很享受觀眾位地主加油的氛圍，「很感動，希望自己可以表現更好一點，讓大家心臟不要那麼緊繃！」
李洋也提到，很慶幸今天有把比賽拿下來，接下來仍希望把內容打更好，且搭檔王齊麟2018年拿過台北公開賽冠軍，自己還沒嚐過家鄉登頂的滋味，「當然希望拿冠軍，先把內容打好，內容打好才可能有好的結果。」
「麟洋配」去年東奧摘下中華羽球隊史上第一面奧運金牌，但今年戰績起起伏伏，李洋認多少受疫情影響，「以前打完奧運可以有一年的緩衝（準備亞運），現在沒有休息，繃得很緊，很緊湊。」
名列男雙頭號種子的「麟洋配」，明天8強將遭遇同胞李佳翰／林永晟，兩人稍晚以21：18、17：21、21：18力退列第8種子的馬來西亞組合吳蔚昇／林欽華，在地主球迷熱烈掌聲中取得挑戰「麟洋配」資格。
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