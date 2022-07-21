台北羽賽／確診痛苦2周 王子維回歸闖8強平本季最佳

「羽球王子」王子維今年台北公開賽名列男單第2種子，今天面對世界排名百名外的馬來西亞對手梁峻豪，只花35分鐘就以21：10、21：15勝出，晉級8強追平本季最佳成績，明天將和同胞林俊易爭4強門票。

世界排名16的王子維，上月中準備參加印尼公開賽前確診新冠肺炎，他透露身體狀況雖恢復不錯，但確診後的兩周非常痛苦，症狀可說是中華羽將最嚴重的成員，時隔一個月仍餘悸猶存。

「身體狀況已經算痊癒，只有偶爾心裡還有點怪怪的，會更小心一點，不想再體驗一次，太可怕了。」王子維提到，當時自己喉嚨痛到無法入眠，想吃個奇異果補充養份還會痛到無法呼吸，超過一整周都只能躺在床上，連喝水都要小心翼翼，「那時講話也不能講太久，現在好了，很開心。」

從馬來西亞回歸國際賽，王子維認為今天發揮不錯，速度有打起來，對球的控制感覺也不錯，且「回家比賽」感覺格外溫暖，「距離上次台北公開賽滿久了，很開心，一進場就有掌聲和加油，能在台灣比賽是很幸福的一件事。」

明天將和22歲的土銀新星林俊易碰頭，王子維笑說27歲的自己已經算「老將」，4月全團賽就碰過林俊易，當時落敗的經驗可以當作明天的準備依據，期待能繼續挺進。

王子維也透露，先前丹麥「世界球王」安賽龍在籌備自己訓練營時，他就曾和安賽龍說，有機會想去參加、和世界好手一起切磋，如今「球王訓練營」辦得有聲有色，學員之一駱建佑更摘下世錦賽冠軍；王子維笑說，只要台灣回歸防疫規定鬆綁，他也打算真的飛去杜拜，接受「世界球王」指導。