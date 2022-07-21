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台北羽賽／回家比賽快樂喝珍奶 戴資穎：台灣特別好喝
相隔4年「回家比賽」，我國「一姊」戴資穎今天只花20分鐘就以21：6、21：8輕取同胞洪恩慈，輕鬆晉級8強，賽後她不忘為自己最愛的珍珠奶茶再發聲，直說台灣的珍奶好喝程度就是不同於他國。
小戴先前就曾為外送平台舉辦的台灣小吃為珍奶拉票，在她高人氣拉抬聲勢下，珍奶也擊敗小籠包和鹹酥雞，成為票選中最能代表台灣美食的第一名、將前進紐約時代廣場，小戴今天賽前還在個人社群分享了這項好消息。
前一個月都在東南亞比賽的小戴提到，在國外其實也會有機會吃些台灣食物「思鄉」一下，個人最愛的珍奶就是其中選項，不過台灣的還是「特別好喝」，小戴還透露自己都選擇全糖，而且「想喝就喝」，不會有特別的飲食控制。
雖說不會特別克制，體態精實的小戴仍十分自律，她笑說會「自己管理自己」，2018年後再度參加台北公開賽第一目標就是健康完賽。
名列頭號種子的小戴，今天和「交大學霸」許玟琪和列第8種子的白馭珀也闖關，明天白馭珀就要和小戴連兩站上演「寶島內戰」。
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