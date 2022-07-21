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台北羽賽／20分鐘就闖8強！戴資穎：希望健康完賽
名列台北羽球公開賽頭號種子的我國「一姊」戴資穎，今天延續快打晉級狀態，面對高雄中學、北市大學妹洪恩慈，小戴只花20分鐘就以21：6、21：8拿到8強門票。
「今天下去還是有點繼續適應場地風向，今天感覺和昨天不太一樣，打球過程會想去嘗試比較多球路。」小戴提到，雖兩天都在第四球場，但順逆風和昨天還是有些不同，不過看到許多觀眾仍感到相當開心。
過去已經在台北3度封后，身為今年最高排名的女將，小戴透露並沒對成績設定，「沒特別目標，希望健康完成比賽。」
世界排名第2的小戴相隔4年再度「回家比賽」，昨天首輪只花22分鐘過關，今天碰世界排名214的洪恩慈也打得順手，首局就打出5：0攻勢，一路領先下以21：6先下一城。
第二局小戴在2：3落後下連拿4分逆轉，就此拉開領先，只花20分鐘就以21：8晉級。
稍早出賽的「交大學霸」許玟琪和列第8種子的白馭珀也闖關；白馭珀就是小戴明天對手，兩人上周新加坡也曾碰頭，小戴奪勝後因大腿拉傷退賽，明天將是兩人國際賽第3度對決。
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