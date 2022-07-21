網球／3年助拿2座大滿貫 大坂直美教練宣布結束合作

日本混血前球后大坂直美本賽季飽受傷病所苦，在因傷缺席了溫網後，8月底的美網能否及時復出也還是未知數，不過在今天與她合作了3年多的教練費賽特（Wim Fissette）也在個人社群上宣布與大坂直美結束合作關係，並祝福她未來能夠順利。

曾執教過艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、克莉絲特斯（Kim Clijsters）、哈蕾普（Simona Halep）與柯波兒（Angelique Kerber）等大滿貫冠軍的費賽特，在2019年與大坂直美展開合作關係，在她執教下大坂直美也拿下了2020年美網以及2021年澳網兩座大滿貫冠軍，也是大坂直美至今的最後2冠。

不過在今天費賽特也宣布結束與大坂直美的合作關係，「在2019年來執教直美並見證她成長和拿下冠軍一直是我的榮幸，她激勵了新世代愛上這項運動，並為他們的信仰發聲，這段旅程確實相當不可思議。」

在去年的澳網後，大坂直美就因為心理健康因素狀況起伏相當大，並缺席了去年溫網的賽事，儘管在東京奧運上她接下了聖火火炬手的工作，還參加了後續的美網，但隨後又休息了很長一段時間。

而今年的前兩場大滿貫賽事，大坂直美分別在澳網第3輪與法網首輪出局後，又因為左腳阿基里斯腱傷勢問題再次缺席溫網，至於8月底的美網是否參賽也仍是未知數。