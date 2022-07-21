全中運／未完賽就破紀錄！竹縣已奪16金12銀27銅隊史最佳

全國中等學校運動會7月1日復賽於花蓮縣舉行，賽程將至7月27日止；截至7月20日止，新竹縣代表隊已奪得16金12銀27銅，拿下55面獎牌，破竹縣歷年最佳奪牌成績！其中，湖口高中徐立紘在田徑賽事1萬公尺及5000公尺，衝出雙金佳績立功。27 日閉幕式前，竹縣可望再添奪牌數。

新竹縣代表隊在本屆全中運賽事頻傳捷報，截至目前已進帳16金12銀27銅，創新竹縣有始以來最佳成績，其中以田徑、柔道、滑輪溜冰、射箭等4項表現突出，共拿下15面金牌；跆拳道、自由車、角力等項目亦有佳績，下周還有拳擊、網球、擊劍等項目比賽即將登場，可望再破竹縣奪牌數紀錄。

全中運田徑項目甫落幕，新竹縣湖口高中二年級學生徐立紘，突破自己去年2面銀牌的成績，在高男組田徑1萬公尺、5000公尺項目雙雙奪金。

徐立紘曾飽受椎間盤突出、疲勞性骨折的困擾，今年3月騎車繞山訓練時，還意外發生車禍，所幸他以優異的穩定性、協調性，不畏7月酷暑高溫，在1萬公尺項目領先對手近54秒順利奪冠，也成為竹縣未來體壇新星。

新竹縣長楊縣長表示，新竹縣全中運成績不斷進步，從2019年起奪得39面獎牌，今年奪牌數已突破5字頭，彰顯竹縣運動競技實力不斷提升。

縣府持續投入多項資源，前3名得主未來一年將按月發放培訓補助金，第一名每月可領4000元、第二名每月3000元、第三名每月1500元，藉以鼓勵績優運動選手未來可持續挑戰全國性、世界性的體育競賽。