台北羽賽／快速改善接駁車皆失 甘超宇發文感謝大會

羽球超級300系列台北公開賽19日起在和平籃球館登場，不過為了配合防疫規定採取的「泡泡模式」規劃不周全，令外國選手怨聲載道。主辦方收到各方回饋後也已盡力改善缺失，如縮短接駁車班次間距等，盡量滿足各國選手的需求。

暌違兩年再度回到家鄉、以加拿大籍球員身分出賽的甘超宇19日曾在臉書替選手發聲，他指出飯店隔離費用昂貴、無法提前至主場館訓練、接駁車班次太少等問題。

中華民國羽球協會接到來自各國選手的怨言後，也承諾會虛心檢討並改善，昨天也已縮短接駁車班次間距，並增加9人座車輛方便接送選手，並在飯店送上速食店早餐，盡力滿足選手需求。

甘超宇昨也於臉書發文感謝羽協及時改善相關措施，「雖然一開始很多地方安排的不是很人性，造成了許多選手的不便，但後來也改善了許多，讓大家能好好的專心比賽，大家都辛苦了，也希望大家都能拿到好成績～」