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動滋健身券366萬人登記成功 明抽出30萬名幸運兒
體育署加碼推出的30萬份1000元動滋健身券，在昨天登記截止，共計有366萬6712人成功登記，而明天上午體育署也將辦理電腦隨即抽籤儀式，並邀請到東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨機抽出幸運號碼決定30萬名幸運兒。
為迎接暑假運動旺季，體育署日前除了宣布延長動滋券使用期限至8月底，另因應4至5月要求民眾進入健身場館須完成施打3劑疫苗，加碼推出30萬份1000元動滋健身券，協助受3劑令影響的健身場館業者。
體育署表示，因防疫考量曾在4月22日規定，要求民眾須完成新冠肺炎疫苗第3劑接種，才能前往健身房運動，迄至5月27日，增列「如尚未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程配戴口罩，並保持社交安全距離」之配套措施始放寬禁令。本次推出健身券措施，主要目的是協助受到3劑令影響的健身場館業者；同時鼓勵民眾在恢復正常生活及兼顧防疫下，可至健身場館「動滋一夏」，促進健康也協助運動產業振興。
而在昨天動滋健身券登記截止後，共計有366萬6712人成功登記，體育署將於22日上午10時辦理電腦隨機抽籤儀式，邀請2020東京奧運國手陳玟卉、丁華恬隨機抽出幸運號碼決定30萬名幸運兒，中籤民眾將可於25日上午10時起至8月31日止領取健身券至健身場館動滋一夏。
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