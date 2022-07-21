羽生結弦轉戰職業花滑表演者 年收入可望破百億日圓

兩度摘下冬奧金牌的日本「滑冰王子」羽生結弦，日前召開記者會宣布退出花式滑冰競技賽場，轉為「職業表演者」。據日本媒體《日刊現代》報導，日本廣告相關業者指出，若羽生結弦投身職業表演，包含廣告、門票收入在內，一年可能賺進破百億日圓（約新台幣21億元）。

27歲的羽生結弦接連在2014年索契冬奧、18年平昌冬奧奪下金牌，被譽為花滑界的GOAT（Greatest Of All Time），近年則經歷傷病打擊，今年2月在北京冬奧挑戰三連霸失利，最終以第四名作收，無緣獎牌，不過仍被認證為史上第一位跳出4周半跳的人。

19日羽生結弦召開記者會，宣布將離開競技賽事舞台，改以「職業表演者」身分延續花式滑冰生涯。

據日媒報導指出，日本廣告相關業者表示，花滑名將淺田真央在引退後，光靠廣告收入和贊助合約，一年就可賺進超過5億日圓，若再加上滑冰秀半年的門票收入，就可能超過10億日圓。如果是知名度更高的羽生結弦，廣告和贊助收入可能會是淺田的一倍，上看10億日圓，若再加上世界巡迴演出收入，相當有可能破百億日圓。

相較之下，世界花式滑冰冠軍獎金約490萬日圓，四大洲錦標賽冠軍有160萬日圓，而羽生結弦屬日本航空公司「全日空」旗下的花滑選手，年薪推估約5000萬日圓（約新台幣1000萬元），也可得到不少贊助，但許多合約仍須得到日本滑冰聯盟許可，一部分收入也會被徵收，還得考量滑冰場的使用費和教練等訓練費用，收入其實沒有外界想像得高。