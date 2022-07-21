自行車／花東山海四橫鐵騎行

先說結論：最終完成四橫挑戰只有四人。一條花蓮到台東最遠也不好走的路，四橫為光豐、瑞港、玉長、東富公路，把六個鄕鎮串連，也是縱谷與海岸的動脈，政治、經濟、宗教、通婚得以互通有無。

花東特產四橫

一、緣由

因為團長漠哥兩年前花九個半小時挑戰一次四橫，所以月前一次隨口的提案，沒想到造成車友莫大的回響，漠哥看著每個人挑戰的心是那麼堅決，於是主揪了這次挑戰，隨之也吸引了台中 新竹 桃園 宜蘭及台東等目前現役的指標性鐵人想要共襄盛舉，所以也心知肚明的明白此趟挑戰不再只是耗時間完成而已，而是會用最快的時間完成，這也提升了此趟挑戰的難度，其實這次有參與的都有一定的騎車實力，要完成四橫基本上都不是問題，而最大的變數是高溫酷暑。（以上引自@田振寰臉書）

龐大的花蓮鐵人隊

連日破38度的高溫

二、賽前練習與準備

原以為是乘著太平洋的風，在花東四公路橫騎的浪漫情懷，但隨著高溫每天都在破紀錄，加上從未驕過東富公路，在出發前一週去試騎花64瑞港及台23東富公路，順便向大夥回報一下路況瑞港因之前地震與豪雨，造成多處崩塌，所以幾處施工管制及整點放行，因玉長公路最新及常走，騎完瑞港過長濱成功，從東河逆上富里，起初緩坡但全長45公里，真的要小心以對，經泰源悠谷、過泰源盆地，一路的坡真的讓人好累，不過四橫挑戰是從富里過來爬坡的里程較短，只好自我安慰後，來到富里轉搭區間車返家，這也是預備撤退點。

向籃球之神致敬

三、序曲

2022.7.16出發前連日高溫，團長及會長余醫頻頻呼籲，安全第一，四橫永遠都在，冬天仍會再辦，首重個人健康，大家平安的騎完自設的目標，然後平安的回家就是此趟最高原則。因我住鳳林，隔天和家人北上看A-Lin的演唱會，即自騎至豐濱和大家會合。本次出發點為慈大，二十多位隊友壯闊成行的畫面很讓人振奮，行前也得知台東車友會騎至長濱一起共襄盛舉。這些好手都是花東鐵人界一等一指標性好手，各路好手合影後即邁向台東長征。或許大家期待許久，加上各地的好朋友，有人競爭心態就油然而生，提高強度、放送腿力，分成三個集團，破風萬歲、衝刺無罪，讓人忘了今天要在高溫騎乘爬升230多公里，這也是我不敢在出發點集結出發的原因之一，寧願多騎一趟光豐。

出發時的談笑風生

四、光豐公路

活動前詢問隊友出發約45至90分鐘到豐濱，我怕錯過大家，即05:45前抵達豐濱加油站等，時時查看群組訊息，如命運交響曲的等等等等等…………，終於在06:45看見師誠兄開補給車，得知途中有些狀況，後來見二位外地車友直接挺進光豐續行，本想同行，但隊友在補給休息，我也過去超商致意會合，一行人依自己設定的目標前進，我的四橫行也正式啓航。我的目標要完騎，策略要保守，穩定省力爬升，維持六成力量騎乘，加上下光豐騎193至鶴岡再上瑞港，193連綿起伏，騎起來也不輸山路，途中因外地車友沒騎進193，加上破胎，大夥等了一會，也利用時間休息，2位車友也因此上車收工。

團長帥氣的英姿

五、瑞港公路

台64賽前就去探路，是此次四橫路況最糟的一橫，目前騎上瑞港有二位外地車友、海神、小皮、漠哥、顏帥、東神、konafxt、君豪及我等10人，果不其然09:47遇到時施工管制點，大夥趁空檔聊天休息，緩和之前爬升與193起伏的疲勞，但看著地上的大小落石、散落鐵絲網的廢料，隱隱透露不祥的徵兆，過完管制點爬坡再下滑，前輪被地面石頭碰擊，放慢速度觀察所幸沒事，大家預定在長濱小七補給用餐，並和台東車友會合。此時看訊息得知張姐補給車爆胎，山區手機無訊號，需走好ㄧ段路才可聯繫，漠哥立馬折返，聯絡道路救援，好像英雄救美，去解救愛妻，果然真男人又具領䄂風範，花了許久時間，但預計16:00可到，即便沒騎，仍心繫還在奮鬥的戰士，並將攜車袋物資送至車站給我們，不然我們無法上太魯閣號。

途中公路車的狀況

張姐補給車嚴重破胎

六、玉長公路

大家費盡千辛萬苦，出瑞港公路眼前即為長虹橋，此處為FXT的起點，秀姑巒溪出海口也是游泳比賽場地，漠哥設計這個路線，應該也有向極限鐵人致敬之意。11:00在長濱超商休息用餐，我買了香蕉、鮮奶、泡麵、運動飲料、水，作為午餐，和超馬百Kㄧ樣，能吃就還能動。當時和君豪同桌，此次與安通郭富城初此見面，先前只注意車，崔克的車真的很靚，得知君豪前一天還在台中上班，趕車來花蓮參與盛會，睡不到2小時，能完成三橫殊不容易，下次多請一天假充足休息，完成四橫不是難事。

台東花蓮車友合照後，準備一同完成剩下的二橫，在出長濱長下坡正滑地很過癮時，我前方台東團長因爆胎摔車，公路車跌入排水溝，大家暫停騎乘，共同關心，所幸手臂擦傷，因DVTT AED職業病，以拿水壺飲用水清洗傷口，台東隊友認無大礙且前方有補給車，叫我們繼續前進，顏帥一行人就繼續前進。東海岸騎乘恰巧遇部落豐年祭，騎乘時陣陣烤肉香撲鼻而來，若完騎一要吃燒肉吃到飽。

到了玉長的路口，挑戰準備開始，因是四橫中最新的路段，也可能施工工法較新，突破施工障礙，路程短坡度陡，時間為日正當中，路二旁只有草，沒有樹蔭遮蔽，柏油路面的熱氣，加上不斷爬升，把大家的意志力消磨不少，也看見台東其餘車友與補給車滑向太平洋，彷彿看見部分車友著急的眼神，趕緊與團長車友會合，車友真是有情有義。

到了玉長隧道入口，見海神正在享用台東冰涼的愛心補給，君豪稍作休息，滑下玉長準備和小皮往玉里火車站搭車返航，海神見狀加上輪組偏擺因素，詢問我是否就一同到玉里搭車作收，我心想花蓮出團20餘人，只剩顏帥孤軍奮戰，為了讓畫面好看些，竟提議都爬到玉長之顛，推到富里完成最後一橫，與海神亦步亦趨往富里小七移動，可能我速度太慢，他無法好好伸展發揮，就請他後追顔帥，他們量級能力相近，我也可按我能力節奏慢慢推進。

台東團長意外破胎摔車

完成三橫的隊友

七、東富公路

走完了三橫，滑至安通在往富里滾燙的路上，其實想完賽的意志完全被蒸發，抵達富里超商，迅速躲進冷氣房降溫，和家人說剩一橫不打算騎了，林其鴻律師鼓勵剩一橫，漠哥張姐也排除補給車問題已修復完成，向海神說東富1.5小時，到台東1小時，約16:30前可完成，我想那是高手所需的時間，漠哥承諾會送車袋至車站給我們，20:30還有火車，在小七吃喝補水，把自備能量飲、奶昔梭哈後，以減輕重量。

3位隊友早已上路，我休息好一陣子，14:30終於頂著高溫重新出發，就繼續往素有小天祥的台23挺進，僅存的體力真的無暇欣賞沿途美景，要與東富前20k搏鬥，所幸之前有探路，感覺東進較西進沒那麼煎熬，只要撐過前16k，就一路滑向東河，但體力用盡的我，任何小小打擊或干擾，就會割斷我完賽的意志線，中止這場旅行，從1號橋一直爬到12號橋，躺在橋旁思考這場挑戰，仰望天空告訴自己在撐一下就會到，其實都是用意志力騎車，幾次都以為到了頂點，又還有坡，四橫的難度是成等比級數的增加，天人交戰一番，終於向下滑行，儘管手指麻痺、手腕手肘腰背，似乎都不再是自己的，盡是痠痛，到了北原補個飲料喝個沙士，再往東河前進，就一路滑下東河橋。

無止境的東富公路

看見丁哥揮手示意，望向我孤單身影，指向南方說隊友在前方，到了都蘭這是515標鐵單車折返點，離市區20多k，在群組向漠哥回報約18:30可抵達火車站，在小七最後休息補給，點杯黑麥生啤酒，仿效環法賽的香榭大道完賽香檳，一路向終點移動，約18:20到火車站，漠哥來點約10分鐘到，漠哥初了拿行李給我並鼓勵我，說其他人完賽他不意外，讚賞我能挑戰成功，並在臉書說：「這位教官是這趟挑戰最讓我佩服的，當眾多車手一一被擊落後，他還是一路按著自己的節奏往目標前進，最終完成四橫挑戰的四人之一...，你經過此趟這麼硬的挑戰，相信對你然後在其他騎行挑戰上會有很大的幫助，我也相信你會更強大的，因為我看到了...」這是團長頒贈的完賽禮，能平安完成這趟鐵旅，內心奔騰不已，這條路線真是峰迴路轉、蕩氣迴腸。

張姐美照及漠哥的讚賞

感謝漠哥和張姐，也謝謝師誠兄前半段守護與補給，一場如史詩般的鐵旅，途中不少狀況，也謝謝隊友互相扶持鼓勵￼，所幸大家都平安。如漠哥所言之於四橫，它帶有一點難度，但狀況好你可以從容略帶一點吃力的全開到底，狀況不好的，哪管你是KONA還是FXT的一樣一一被擊落這就是酷暑下殘忍的四橫，我很幸運撐到最後，成為完成四橫的四人之一員。再次感謝漠哥主揪，有始有終的陪同，這趟挑戰活動完成了，全長231k，爬升3253m，過程或許有遺憾的插曲，但每個人能安全下莊才是最重要的（引自@田振寰臉書）。

抵達終點-台東火車站

#花蓮鐵人#DVTT#慈大間歇團#花蓮綠蠵龜