東奧組委員前理事涉收受贊助商巨款 日檢方調查

日媒報導，東京奧運暨帕運組織委員會前理事高橋治之擔任負責人的公司，涉嫌收受東奧贊助商、西服大廠AOKI控股公司的巨款，檢方正調查中。

日本放送協會（NHK）報導，78歲的高橋治之的公司（位於東京都內）與AOKI控股公司（位於橫濱市）曾簽署顧問契約，在高橋擔任東奧組委會理事任內收受數千萬日圓。

AOKI控股公司於2018年與東奧組委會簽署贊助商契約，販售有奧運徽章的西裝等做為東奧官方授權的商品。

東京地檢特搜部針對此問題進行調查，已請83歲的AOKI控股公司創辦人、前董事長青木擴憲說明。青木坦承提供資金，並表示期待高橋出力。

報導說，東奧組委會的理事身份等同公務員，如果收受涉及職務的金錢物品，將構成觸犯刑法的收賄罪。

高橋接受NHK採訪時表示，自己只是身為體育顧問訂立一般的業務契約而已，完全沒有在東奧的相關事務上有給AOKI控股公司方便行事的情形。

AOKI控股公司則對NHK說：「不予置評」。

日本共同社報導，涉嫌收錢的企業是東京一家體育相關諮詢公司COMMONS。高橋此前對共同社表示，與AOKI控股公司以前就有來往，申奧時獲得AOKI控股公司的協助，但之後並沒涉及與東奧組委會利益的來往。

高橋曾任日本廣告巨擘巨電通公司（位於東京）的專務董事，在足球界等國內外體壇人脈甚廣，2014年6月起擔任東奧組委會理事。

AOKI是青木擴憲於1958年創立的公司，在東奧舉辦期間，包括開幕式等儀式上日本國家代表隊所穿的服裝、裁判服等由AOKI提供。

國際奧林匹克委員會（IOC）設有道德規範，禁止奧運相關人士收受與奧運有關的報酬或手續費等。