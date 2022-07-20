台北羽賽／交大學霸拍下日本女神 和戴資穎分頭爭8強

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽今天全面開戰，首輪賽事最大冷門就由我國「交大學霸」許玟琪領銜演出，她以9：21、21：10、21：13逆轉列女單第6種子的日本「羽球女神」大崛彩，成為今天女單唯一種子落馬的對戰。

許玟琪世界排名42，今天擊敗世界排名25的大崛彩，寫下生涯擊敗世界最高排名對手紀錄，不過她倒是平常心看待勝利，「之前也有機會遇到更高排名的選手，放開打，不用想太多。」

24歲的許玟琪去年底開始展開歐洲征途，去年到今年已打進9站挑戰賽決賽，收穫8冠1亞，台北公開賽屬於層級更高的BWF超級300系列賽，之前也參加過超級500系列的許玟琪提到，超級系列的強度和等級和挑戰賽差距明顯，自己還有許多要進步調整的面向，希望台北公開賽先突破過往最佳16強成績，接續再繼續訓練，朝更高層級賽事挑戰。

女單由我國「一姊」戴資穎列頭號種子，她和列第8種子的白馭珀都順利闖關，女單16強共有6位地主選手；明天賽程也已出爐，小戴將碰同胞洪恩慈，這場寶島「內戰」約下午2點登場；「羽球王子」王子維緊接在小戴後登場，對手是馬來西亞梁峻豪，今天驚險逆轉勝的「麟洋配」王齊麟／李洋也將在同樣的第4場地碰印度對手。