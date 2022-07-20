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圖輯／台北羽賽 「麟洋配」首輪驚險逆轉勝晉級

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋王齊麟搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）遭到李洋、王齊麟搭擋淘汰。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）遭到李洋、王齊麟搭擋淘汰。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（右）、王齊麟（左）驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（右）、王齊麟（左）驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋、王齊麟搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪，賽後向觀眾揮手致意。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋、王齊麟搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪，賽後向觀眾揮手致意。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（右）、王齊麟（左）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（右）、王齊麟（左）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場，最終「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場，最終「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（左）、王齊麟（右）搭擋首場對上長期陪練的兄弟檔李芳任、李芳至，第2局「麟洋配」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場比賽在第2局對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影
2022台北羽球公開賽今天進行第一天會內賽，男雙頭號種子李洋（前）、王齊麟（後）搭擋首場比賽在第2局對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋配」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16驚險逆轉勝出，晉級男雙第2輪。記者季相儒／攝影

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