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台北羽賽／躲過2賽末點！ 麟洋配首輪驚險逆轉勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影

首度以奧運金牌組合身分回台比賽，我國黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋今天在台北羽球公開賽首輪贏得驚險，第2局瓦解對手李家兄弟李芳任／李芳至2個賽末點，驚險以19：21、22：20、21：16逆轉勝。

「爛透了！」王齊麟一下場就為今天表現下了註解。他提到最近發球狀況多，第一場球又特別難打，加上李家兄弟去年奧運前是「麟洋配」的陪練，彼此都很熟悉，感覺比賽呈現五五波，甚至被壓制，反倒是第2局末快輸球時心情比較平靜。

今天發球至少送出4分的王齊麟提到，台北前在東南亞的幾站，自己狀況就不是很理想，「現在每分都是想解決問題，去突破。」2018年和前搭擋陳宏麟打下男雙冠軍的他提到，一直喜歡回家比賽，但現在要先改善自己問題，若是能發揮好，每個地方都是主場。

李洋也提到，今年成績不如預期，彼此當然想做得更好，希望能突破，更有耐心去面對比賽；他也感謝球迷支持，「對手賽點時，是加油聲支持我們，讓我們可以堅持每顆球。」

男雙16強共有9組地主組合，「麟洋配」是頭號種子，今天歷經1小時又5分鐘苦戰出線後，明天將碰世界排名81的印度組合巴特納加（Ishaan Bhatnagar）／普拉提克（Sai Pratheek K.）。

王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋首輪逆轉勝。記者季相儒／攝影

麟洋配 王齊麟 李洋 羽球

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