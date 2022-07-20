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影／22分鐘過頭關 戴資穎讚對手、球迷可愛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（左）只花22分鐘就擊敗烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova），晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
戴資穎（左）只花22分鐘就擊敗烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova），晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影

相隔4年，我國「一姊」戴資穎終於重返台北羽球公開賽，列女單頭號種子的她今天只花22分鐘就以21：5、21：7輕取世界排名127的烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova），在球迷熱烈掌聲中離開和平籃球館。

小戴是台北羽球公開賽2012年、16年和18年的冠軍得主，最近一次參賽就是2018年；今年再度參賽，儘管是平日下午，和平館仍有上千球迷進場，「小戴加油」呼聲此起彼落，還有許多是小朋友吶喊的童音喊聲，讓小戴直呼可愛。

小戴形容說，小球迷喊聲特別可愛，「他們的聲音比較響，好可愛喔。」她透露一度有想找聲音來源，但抬頭一看，發現有太多球迷。

不只稱呼小球迷可愛，小戴談到今天的烏克蘭對手布賀洛娃，還分享一件小插曲，「我在馬來西亞的時候就有看到這位烏克蘭選手，那時就有和團隊成員分享說，她長得很可愛。」小戴提到，有發現布賀洛娃來到台北，沒想到剛好就是首戰對手。

小戴今年已經在泰國和印尼收穫兩冠，但前一站新加坡首輪奪勝後因大腿拉傷退賽，她表示經過休息和治療，身體有復原一些，「今天下場打覺得狀況還可以。」

世界排名高居第2的小戴，近年參賽都以BWF超級500以上的系列賽為主，台北公開賽屬於超級300等級，對手相對陌生，小戴和今天對手布賀洛娃、明天的同胞洪恩慈都是首度碰頭，小戴笑說其實自己向來都不會去看賽程和報名狀況，「但我覺得可以和不同人對打，都是種學習。」

戴資穎只花22分鐘就晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
戴資穎只花22分鐘就晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
戴資穎只花22分鐘就晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
戴資穎只花22分鐘就晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
戴資穎台北公開賽第一輪輕騎過關。記者季相儒／攝影
戴資穎台北公開賽第一輪輕騎過關。記者季相儒／攝影
戴資穎的首輪對手、烏克蘭布賀洛娃（Polina Buhrova）。記者季相儒／攝影
戴資穎的首輪對手、烏克蘭布賀洛娃（Polina Buhrova）。記者季相儒／攝影

羽球 戴資穎

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