影／22分鐘過頭關 戴資穎讚對手、球迷可愛

相隔4年，我國「一姊」戴資穎終於重返台北羽球公開賽，列女單頭號種子的她今天只花22分鐘就以21：5、21：7輕取世界排名127的烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova），在球迷熱烈掌聲中離開和平籃球館。

小戴是台北羽球公開賽2012年、16年和18年的冠軍得主，最近一次參賽就是2018年；今年再度參賽，儘管是平日下午，和平館仍有上千球迷進場，「小戴加油」呼聲此起彼落，還有許多是小朋友吶喊的童音喊聲，讓小戴直呼可愛。

小戴形容說，小球迷喊聲特別可愛，「他們的聲音比較響，好可愛喔。」她透露一度有想找聲音來源，但抬頭一看，發現有太多球迷。

不只稱呼小球迷可愛，小戴談到今天的烏克蘭對手布賀洛娃，還分享一件小插曲，「我在馬來西亞的時候就有看到這位烏克蘭選手，那時就有和團隊成員分享說，她長得很可愛。」小戴提到，有發現布賀洛娃來到台北，沒想到剛好就是首戰對手。

小戴今年已經在泰國和印尼收穫兩冠，但前一站新加坡首輪奪勝後因大腿拉傷退賽，她表示經過休息和治療，身體有復原一些，「今天下場打覺得狀況還可以。」