台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

2018年台北羽球公開賽奪冠後，我國「一姊」戴資穎終於重回家鄉出賽，列2022年台北公開賽頭號種子的小戴今天從出場就獲得球迷熱烈歡呼，每次得分也伴隨如雷掌聲，小戴也以招牌假動作獻給台灣球迷，只花22分鐘就以21：5、21：7輕取世界排名127的烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova），晉級第2輪。

面對首度交手的布賀洛娃，小戴只花4分鐘就讓比賽進入第一局的技術暫停，11：1的領先在恢復比賽後也持續擴大，僅歷時9分鐘就以21：5先下一城。

第2局小戴同樣一下場就拉開領先，第一次技術暫停時只讓對手拿到2分，最終只花22分鐘就以21：7迎接重返台北公開賽的第一勝。

小戴是台北羽球公開賽2012年、16年和18年的冠軍得主，最近一次參賽就是2018年；台北公開賽過去兩年因疫情停辦，今年恢復舉行，世界排名第2的小戴成地主最受期待的冠軍希望，她也踏出第4冠的第一步，明天將和高雄中學「學妹」洪恩慈爭8強門票。

記者季相儒／攝影

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戴資穎今天在台北羽球公開賽亮相。記者季相儒／攝影