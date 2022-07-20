台北羽賽／外籍選手不滿接駁、餐點 大會立即改善服務升級2.0

台北羽球公開賽昨天登場，中華羽協今天表示，有外籍選手抱怨接駁車班次不足、餐點不優，大會已立即改善，除增加接駁車班次，餐點也納入知名連鎖速食餐廳，盼能給各國選手最好的比賽體驗。

2022台北羽球公開賽是歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦兩年後首度復辦，擔任加拿大女將李文珊教練的台灣教練甘超宇，整理了不少外國選手的批評與抱怨在臉書上發文，其中包括交通、接駁服務與隔離飯店費用昂貴，餐點選擇卻很少等。

中華民國羽球協會在得知選手心聲後，立即著手改進，協會透露，「現在除每半小時都有大巴，每間隔離飯店還有9人座小巴隨時在現場等待，只要選手有搭車需求，幾乎都能隨時發車。」

針對餐點選擇太少的部分，羽協則無奈表示，由於比賽採取「泡泡模式」，因此選手無法在飯店餐廳裡享用自助餐，只能透過向飯店預訂後送餐至房間，而在理解選手想法後，也增加訂餐選項，今天早餐並加發麥當勞餐盒。

羽協強調，外界批評的聲音他們都有聽進去，有做不好的部分也願意虛心接受並改進，他們也希望選手來台參加比賽能留下更多美好回憶。