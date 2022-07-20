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台北羽賽／日本女神落馬 大崛彩遺憾：發揮不到5成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本「羽球女神」大崛彩首輪遭逆轉。記者季相儒／攝影
日本「羽球女神」大崛彩首輪遭逆轉。記者季相儒／攝影

日本「羽球女神」大崛彩是台北公開賽女單第6種子，還是今天戰報的封面人物，但首輪碰地主「交大學霸」許玟琪遭逆轉，以21：9、10：21、13：21敗陣，成為首位落馬的女單種子。

世界排名25的大崛彩，2013年來台參加亞錦賽時就因亮麗外貌吸引不少球迷注意，今年重返台灣又居種子，卻首輪敗陣，讓她十分遺憾。

「這次場地限制和各種隔離原因，發揮不到5成。」大崛彩坦言，首輪出局很不甘心，但仍有感受到台灣球迷的熱情和支持，未來仍會期待來台參賽。

日本「羽球女神」大崛彩首輪遭逆轉。記者季相儒／攝影
日本「羽球女神」大崛彩首輪遭逆轉。記者季相儒／攝影

台北公開賽受疫情影響停辦兩年，今年採取「泡泡」模式復辦，國外和國內選手都必須居住指定飯店，並搭乘接駁車往返場館和飯店，昨天首日就有不少選手抗議接駁車班次少、餐飲不佳，中華羽協今天已調整，除加派交通車、縮短接駁車排班間距時間，更準備機動車輛因應臨時性需求。

中華羽協表示，住宿飯店提供的早餐有加發麥當勞等國際知名連鎖品牌餐點，若遇素食或特殊宗教需求也安排專人客製化採購餐點，為了選手權益及時做出調整。

賽事開始後陸續有選手準備離境，中華羽協提到，已準備線上表單，供國外出入境的選手及隊職員可以於場館﹑飯店，或是線上登記PCR檢測，且於每日早上9點採樣，力求以最快的速度產出結果報告，讓參賽的隊職員可以順利返國。

許玟琪 羽球

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