網球／不打疫苗無法入境 萬人連署讓約克維奇打美網

美國網球公開賽將於8月29日開打，塞爾維亞男網名將約克維奇至今仍拒打COVID-19疫苗，近1.2萬名粉絲簽署網路請願書，呼籲美國網球協會與政府合作，讓約克維奇得以參賽。

路透社報導，根據當前規定，尋求入境美國的旅客必須在登機前完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗並提供接種證明，因此，拒打疫苗的約克維奇（Novak Djokovic）將無法參加今年最後一場大滿貫賽。

21度在大滿貫賽封王的喬科維奇在2021年橫掃澳洲公開賽（Australian Open）、法國公開賽（FrenchOpen）與溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）冠軍，但今年1月因為沒打疫苗遭澳洲遣返，無緣捍衛他的澳網冠軍寶座。

6月21日在請願網站change.org發出的連署書提到：「在疫情發展的這個階段，絕對沒有理由不讓約克維奇參加2022年美國公開賽（U.S. Open）。」

「美國政府與美國網球協會（US TennisAssociation）必須合作讓他參賽…讓請願成真，美國網協！」

約克維奇本月擊敗澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）再度於溫網封王。他2月說，他寧願錯過大滿貫賽，也不要接種COVID-19疫苗。