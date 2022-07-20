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台北羽賽／首戰就打62分鐘 周天成：每場都會很激烈
以頭號種子身份重返台北羽球公開賽，我國「一哥」周天成今天首度登場，獲得觀眾一面倒支持；面對同胞呂家弘，他上演逆轉勝，歷時62分鐘以14：21、21：13、21：18辛苦晉級。
台北羽球公開賽因疫情停辦2年，小天正是上屆舉辦的冠軍，今年尋求衛冕，首戰贏得有些驚險的他表示，預期每場都會打得激烈，「對手（呂家弘）也是做了很好的準備，也是台灣很好的選手。」
今天是兩人國際賽第2度碰頭，不過2015年全國團體錦標賽對決時，呂家弘曾擊敗當時世界排名第7的小天，今天對決也先下一城，但決勝局多次掛網送分，讓他與勝利擦身而過。
「今天滿多滿可惜的球，都是自己失誤。」呂家弘提到，周天成韌性佳、反應快，相較之下自己有些慢半拍，「我只是想盡力打，有機會當然想贏，但差一點。」
世界排名的小天在回到台灣前，6周打了5站，剛從新加坡返台的他坦言，參替和精神狀況當然不比剛訓練好出國時的狀態，不過「回家比賽」總是很開心的事情，雖沒特別設定目標，但想把每一場都打好，將好表現呈現給地主球迷。
今年也是台北羽賽首度移師和平籃球館，小天認為球場風勢比想像大，「自己在控制還需要加強，要更加專注才可以打好每場比賽。」他明天將碰世界排名70的印度喬治（Kiran George），小天說：「更熟悉這個場地了，自己也了解自己身體狀況，一定會調整更好。」
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