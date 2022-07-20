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台北羽賽／「一哥」嚇一跳 周天成首輪逆轉退世青冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成逆轉奪勝後振臂慶賀。記者季相儒／攝影
周天成逆轉奪勝後振臂慶賀。記者季相儒／攝影

台北羽球公開賽會內賽今天全面開戰，名列男單頭號種子的「一哥」周天成，首輪面對自家人呂家弘遇苦戰，首局僅拿14分，決勝局原本7：2領先又遭呂家弘追平後反超，最終歷時62分鐘才上演逆轉勝，以14：21、21：13、21：18逆轉晉級。

小天目前世界排名第4，呂家弘排名87，兩人排名有一段落差，不過呂家弘是2015年世界青少年羽球錦標賽男單冠軍，是我國第一位贏得世青賽冠軍的選手，同年全國團體賽也曾擊敗過當時世界排名第7的小天。

今天兩人國際賽2度碰頭，呂家弘首局一路領先，以21：14先下一城，小天第2局在8：9落後下連趕10分反超，以21：13扳平局數。

決勝局，小天下場一度取得7：2優勢，但遭呂家弘追平後反超，不過小天在11：12落後下連拿5分再逆轉，最終仍在第2個賽末點收下勝利，以21：18挺進第二輪。

小天下一戰將碰印度22歲喬治（Kiran George），朝第4座台北公開賽冠軍邁進。

周天成今天在台北羽球公開賽亮相，首輪演出逆轉勝。記者季相儒／攝影
周天成今天在台北羽球公開賽亮相，首輪演出逆轉勝。記者季相儒／攝影
周天成今天在台北羽球公開賽亮相，首輪演出逆轉勝。記者季相儒／攝影
周天成今天在台北羽球公開賽亮相，首輪演出逆轉勝。記者季相儒／攝影

羽球 周天成 喬治

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