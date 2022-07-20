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網球／辛辛那堤參賽名單 小威、約克維奇都入列

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇列入辛辛那提網賽參賽名單，但仍不保證能參賽。 美聯社
塞爾維亞名將約克維奇列入辛辛那提網賽參賽名單，但仍不保證能參賽。 美聯社

WTA和ATP合辦的辛辛那堤網賽下約登場，女網名單包括地主名將小威廉絲（Serena Williams）和波蘭現任「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）都入列，男網則是有溫布頓剛完成連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），不過美國若沒改變入境規定，小約就無法入境參賽。

辛辛那堤網賽將於8月13日到21日舉行，女網「星光」閃耀，溫布頓剛登頂的哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）、日本名將大坂直美都將參賽，小威名字的出現也讓賽事再添話題。

小威透過保護排名進入參賽名單。 路透社
小威透過保護排名進入參賽名單。 路透社

生涯握有23座大滿貫的小威透過保護排名進入參賽名單，她也是2014年和15年冠軍，今年溫布頓是她相隔一年重返單打競技舞台，美國硬地賽事持續參賽，代表有望在下月底登場的美網挑戰第24冠。

男網名單部分，約克維奇的名字雖出現在參賽名單，但大滿貫累積到21座的前球王明確說，自己不打算接種新冠肺炎疫苗，如此一來就美國現行規則，他就無法入境美國。

「我很樂意參加美網，但如果打不了，這也不是世界末日，這也不是第一個我退出的大滿貫。」今年澳網被取消簽證的小約之前受訪說。

小威廉絲 溫布頓 美網

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