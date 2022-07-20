田徑世錦賽／400跨頂尖對決再度演 東奧金牌疑受傷失速

去年兩度改寫男子400公尺跨欄世界紀錄，包括在東京奧運成為史上首位跑進46秒內的挪威「跨欄型男」沃霍爾（Karsten Warholm），今天卻在世錦賽決賽疑似出現受傷失速的狀況，最終以48秒42的成績拿下第7名，金牌則由巴西選手巴西桑多斯（Alison Dos Santos）以破世錦賽紀錄的46秒29成績摘金。

去年東京奧運男子400公尺跨欄賽事上演頂尖對決，最終由世界紀錄保持人沃霍爾以改寫紀錄的45秒94拿下金牌，擊敗美國名將班傑明（Rai Benjamin）的46秒17與巴西桑多斯的46秒72，而這三個成績也剛好列入史上前三傑，成為男子400公尺跨欄歷史性的一次對決。

巴西選手巴西桑多斯(右)以破世錦賽紀錄的46秒29成績摘金。 路透社

而今天沃霍爾、班傑明與桑多斯再度在世錦賽交手，起跑後3人也迅速就取得領先位置，不過在跨過第8欄後，沃霍爾疑似出現受傷的狀況，在後段賽事中逐漸失速，最終桑多斯以46秒29的成績率先抵達終點，班傑明則是以46秒89居次，兩人都改寫了由美國選手楊恩（Kevin Young）所保持的世錦賽紀錄47秒18，至於沃霍爾則是以48秒42的成績拿下第7名。

而今天這場賽事中，包括奪金的桑多斯在內，共有4人創下生涯最佳紀錄，第2名的班傑明也跑出個人本季最佳成績，展現高強度的比賽內容。