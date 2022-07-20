快訊

「室友」就是尪？正妹Youtuber千千被爆低調結婚2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩鬆綁炎夏體能大考驗 鐵人三項比賽周日布袋登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋警分局公告鐵人三項比賽交通疏導管制圖。圖／警方提供
布袋警分局公告鐵人三項比賽交通疏導管制圖。圖／警方提供

臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場，報名的560名各地選手，大多提前1天周末住宿休閒，食宿遊購行消費，為布袋帶來運動經濟，飯店民宿幾乎客滿。

今年第6年在布袋舉辦，疫情緩，口罩令鬆綁，又逢暑假及國旅補助上路，讓選手及在地商家很開心，周末23日下午賽前選手講習，周日上午舉行各項賽事，部分路段將實施交通管制，本次活動競賽項目包括游泳、自行車、路跑等項目，主辦單位做好比賽安全準備。

鐵人運動發展協會說，競賽依報名分5組：6.5km全程鐵人三項；35.75km半程鐵人三項；55km鐵人兩項；青少鐵人；靚鐵人。運動量最少的靚鐵人項目：游泳400公尺、自由車15公里、路跑2.5公里。

鐵人三項比賽，使用路段為布袋遊艇港西側小確幸沙灘周邊道路：新興街、順安路、布新橋、後寮路，以及海港大道及台61線271.4K至262.4K北上、南下側車道。

布袋警分局籲請用路人注意號牌告示及管制時間，周日清晨6點至中午12點，避開管制路段：北上、南下台61線新厝交流道、白水湖交流道、台61線與170線路口等。

提醒行駛台61線新厝交流道、白水湖交流道，可改道提前在台61線光復段第二匝道口（273.3K）或台61線東石段匝道口下交流道。主辦單位在可能造成交通問題路口張貼懸掛告示牌，公告管制時間、路段、區域，提醒用路人避開管制路段、時段。

臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場。圖／讀者提供
臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場。圖／讀者提供
臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場。圖／讀者提供
臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場。圖／讀者提供

鐵人三項 自由車

延伸閱讀

口罩禁令鬆綁後實地觀察 僅少數機車騎士不戴罩

台61線欲擺脫廢土之路汙名 市府取締專案2個月查扣12車

苗警大執法1個月 台61線取締大車超速、超載23件

布袋商港聯絡道獲核定13.6億闢建 嘉義海區交通傳佳音

相關新聞

台北羽賽／小戴、周天成、麟洋配今都上陣

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北羽球公開賽，昨天終於在和平籃球館重燃戰火，名列混雙第3種子的地主組合李哲輝／許雅晴輕鬆過關，...

「花滑王子」羽生結弦選手退役 轉職業繼續挑戰4A動作

日本「花滑王子」羽生結弦昨天宣布將從選手身分引退，儘管未來不會再參與任何競賽，但會轉入「職業」投入花式滑冰的表演工作，也...

杭州亞運 明年9月23日舉行

杭州亞運會舉辦時間敲定，據大陸央視報導，亞洲奧林匹克理事會昨宣布，亞運定於明年9月23日至10月8日舉行，名稱仍為杭州2...

口罩鬆綁炎夏體能大考驗 鐵人三項比賽周日布袋登場

臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場，報...

田徑世錦賽／女子馬拉松 曹純玉染疫跑出新猷

首度參加田徑世錦賽，長跑好手曹純玉昨天拖著病體撐進終點，以2小時47分02秒寫下我國在世錦賽女子馬拉松的最佳成績。

花滑國際賽僅限業餘參加 仍有職業重返出賽先例

27歲日本花式滑冰明星羽生結弦今天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生結弦在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績，竟然不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。