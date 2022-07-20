口罩鬆綁炎夏體能大考驗 鐵人三項比賽周日布袋登場

臺灣超級鐵人運動發展協會與嘉義縣布袋鎮公所，舉辦的2022tSt鐵人三項賽，周日24日在布袋小確幸沙灘及周邊道路登場，報名的560名各地選手，大多提前1天周末住宿休閒，食宿遊購行消費，為布袋帶來運動經濟，飯店民宿幾乎客滿。

今年第6年在布袋舉辦，疫情緩，口罩令鬆綁，又逢暑假及國旅補助上路，讓選手及在地商家很開心，周末23日下午賽前選手講習，周日上午舉行各項賽事，部分路段將實施交通管制，本次活動競賽項目包括游泳、自行車、路跑等項目，主辦單位做好比賽安全準備。

鐵人運動發展協會說，競賽依報名分5組：6.5km全程鐵人三項；35.75km半程鐵人三項；55km鐵人兩項；青少鐵人；靚鐵人。運動量最少的靚鐵人項目：游泳400公尺、自由車15公里、路跑2.5公里。

鐵人三項比賽，使用路段為布袋遊艇港西側小確幸沙灘周邊道路：新興街、順安路、布新橋、後寮路，以及海港大道及台61線271.4K至262.4K北上、南下側車道。

布袋警分局籲請用路人注意號牌告示及管制時間，周日清晨6點至中午12點，避開管制路段：北上、南下台61線新厝交流道、白水湖交流道、台61線與170線路口等。