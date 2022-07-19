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台北羽賽／混雙暖身 李芳任期待挑戰麟洋配

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李芳任（後）和宋碩芸臨時組成混雙參加台北公開賽。記者侯永全／攝影
李芳任（後）和宋碩芸臨時組成混雙參加台北公開賽。記者侯永全／攝影

上周新加坡公開賽打進會內賽16強，我國羽球好手宋碩芸回到家鄉參加台北羽球公開賽，女單、女雙、混雙都參戰，今天和混雙搭擋李芳任雖首輪止步，兩人氣氛仍歡樂，甚至還先「剪頭石頭布」，決定受訪時誰來發言。

新加坡公開賽屬於BWF超級500系列賽，女單世界排名63的宋碩芸從會外賽出線，會內第一戰就遇泰國名將依瑟儂；依瑟儂當時只打9分鐘就退賽，讓宋碩芸晉級第二輪，碰日本大崛彩還先下一局，最終才打滿3局遭逆轉。

宋碩芸提到，很少打到像新加坡公開賽這樣的高強度比賽，「最大的困難是打到後面，體能是很大考驗。」台北公開賽3個單項她都有報名，「小宋」倒是不擔心體力問題，她表示混雙就是平常心面對，畢竟和李芳任也沒先搭配，「都沒練習，多打點比賽也滿好的。」

李芳任也說，混雙不是主項，相對也沒什麼壓力，重點放在明天的男雙；不過他和弟弟李芳至抽到「籤王」，男雙首戰就碰東京奧運奪金的學長「麟洋配」王齊麟／李洋，這場男雙內戰預計明天下午登場。

李家兄弟曾任「麟洋配」陪練，對彼此都很熟悉，李芳任說：「男雙會以挑戰者的身份去衝擊學長，他們成績排在那，不用想太多，盡全力去拚，去學習他們的優點。」

羽球 麟洋配 依瑟儂

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