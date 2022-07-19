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網球／前網壇球后巴蒂澄清謠言 排除挑戰職業高爾夫

中央社／ 墨爾本18日綜合外電報導
前網球球后芭蒂。 路透
前網球球后芭蒂。 路透

曾排名世界第一的前澳洲網球女將巴蒂（Ashleigh Barty）在退休後，曾被推測可能轉往職業高爾夫球界發展，但她今天粉碎了大眾期待她將重返職業體壇的盼望。

法新社報導，巴蒂今年3月宣布退役的重磅消息震驚體壇，她是3屆大滿貫得主，宣告退休時年僅25歲。在退役消息曝光前幾週，她才剛成為44年來首位在澳洲網球公開賽奪冠的地主國選手。

巴蒂一直對她日後規劃含糊其辭，但她一直是名熱衷高爾夫的好手。她2020年曾在布里斯本附近的「布魯克沃特高爾夫球俱樂部」（Brookwater Golf Club）贏得女子組冠軍，並參與今年4月在美國舉辦的IconsSeries高爾夫表演賽。

這加深人們的臆測，認為她可能認真想打職業高爾夫。除了網球和高爾夫，多才多藝的她同時也是一名職業板球運動員。

但巴蒂昨晚接受一家墨爾本廣播電台訪問時，澄清了這些謠言，排除再次參與任何職業運動的可能性。

巴蒂說：「你們只是不能接受我不想再參與職業運動。我愛高爾夫球，那是我的興趣之一。它將不會是我的職業，我也無意把它當作我的職業，但如果可以的話，我每週都會打一次消磨時光。」

她還說：「我不需要、也不想參與職業運動，尤其是高爾夫球。我喜歡它作為我和女性朋友、朋友間的閒暇消遣，但那（作為職業）不適合我。」

去年底，巴蒂與愛情長跑多年的男友基斯克（GarryKissick）訂婚。自從她退役以來，她推出了一系列名為「小艾希」（Little Ash）的童書。

巴蒂上月曾表示：「支持孩子的教育是我很熱衷的事情，如果我可以幫忙鼓勵新的讀者，會讓我感到十分開心。」

高爾夫 巴蒂 沃特

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