排球／暑假是重建的契機 豐原高商男排為下季儲備能量

豐原高商男排隊3月勇奪110學年HVL冠軍，6月又代表台灣前往巴西，榮獲世界中學生排球錦標賽亞軍，在今天的登峰造極青年排球邀請賽中，豐原高商以18：25、26：24、16：25、15：25，輸給華僑高中後，教練吳冠杰也直言暑假其實都是重建的契機，感謝登峰造極青年排球邀請賽的主辦單位，讓選手有機會磨練，累積實戰經驗，為下季儲備能量。

「因為我們剛去世界中學生（比賽）回來，然後我們也利用這個賽事，把可能沒有機會報到世界中學生（比賽）的選手，然後讓他們在這個比賽磨練。」吳冠杰指出，新的學年只剩下3位有上季聯賽的經驗，每年暑假都是重建的契機，希望新的年度有新的選手頂上來，畢竟他們那麼努力爭取先發地位，期盼他們可以越來越進步。

對於下一季的展望，吳冠杰說，還是一步一步來，透過全國的各大盃賽，以賽代訓，從比賽中找出缺點再磨練，「如果真的有爭冠機會的話，我們是不會放過的。」

登峰造極青年排球邀請賽由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會、菁華工業股份有限公司、企排鯨華女排、臺北市政府體育局、舞動陽光有限公司共同舉辦。

本次參賽隊伍為高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強。男子組有豐原高商、內湖高工、明德高中、頭城家商、內湖高中、麥寮高中、華僑高中、福誠高中。女子組有，中山工商、內湖高中、東山高中、南湖高中、鶯歌工商、華僑高中。