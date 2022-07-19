籃球／中華隊輸球掀檢討聲浪 籃協：請掌聲代替苛責

中華男籃隊昨天在亞洲盃8強資格賽遭到約旦逆轉絕殺後，無緣晉級8強賽，賽後也掀起不少檢討聲浪，中華籃球協會今天發出聲明，針對過去一段時間包括3X3世界盃男籃、亞洲盃男女籃賽事為國效力的教練和國手們致上最深的謝意，期望球迷能以掌聲代替苛責，以鼓勵取代批評。

受到國內外疫情嚴峻的影響，導致本會在國家隊徵召上遭遇到許多阻礙，也因為這層因素，澳洲墨爾本的世界盃資格賽第三階段與印尼亞洲盃男籃賽，即使比賽時間接近，卻因我國入境隔離因素必須兵分二路參賽，而國內自四月底起COVID-19疫情大幅肆虐，確診人數激增，在此時間點下，仍有這麼多位教練團、職員、球員願意挺身而出代表中華隊出征國際賽事，不畏染疫風險順利完成每一場比賽，本會給予最大的肯定與感謝。

感謝各位教練及球員，在所屬聯盟球季結束後，仍願意犧牲假期加入中華隊訓練，且防疫期間的諸多限制，造成種種的不便都毫無怨言的付出，比賽結果雖然不盡人意，但是球員們展現出來的拚戰精神，絕對是有目共睹。

本會也特別呼籲所有支持中華隊的球迷，教練與選手們這段期間為國家的付出與辛勞，應該以掌聲代替苛責，以鼓勵取代批評，希望大家能夠團結一心為中華隊加油打氣，迎接明年度的杭州亞運與緊接而來的各項國際賽事。

接下來，今年度仍有U18男、女籃亞洲盃，以及3X3的分齡賽事，請繼續為中華隊加油打氣，做他們的最強後盾。