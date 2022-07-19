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台北羽賽／地主第3種子突圍 戴資穎、周天成明接棒登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許雅晴（左）和李哲輝列混雙第3種子，今天首輪只花19分鐘就過關。記者侯永全／攝影
許雅晴（左）和李哲輝列混雙第3種子，今天首輪只花19分鐘就過關。記者侯永全／攝影

停辦兩年的台北羽球公開賽，今天在台北和平館點燃戰火，混雙列第3種子的地主組合李哲輝／許雅晴首戰輕騎過關，明天會內賽全面開戰，「一哥」周天成和「一姊」戴資穎將在第4球場接棒上陣。

首度移師和平館的台北羽球公開賽，目前設置4個場地，明天從早上9點陸續開賽，小天和呂家弘的內戰不早於11點50分登場，小戴和世界排名127的烏克蘭對手布賀洛娃（Polina Buhrova）的對決約下午2點半登場。

列男雙頭號種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，明天首戰安排在第一球場，約下午3點40分出戰李家兄弟李芳任／李芳至。

李哲輝／許雅晴是今天率先登場的地主種子組合，混雙世界排名26的兩人只花19分鐘就以21：8、21：12輕取世界排名兩百外的美國對手，在實力有段落差下，今天比賽成適應場地的絕佳機會。

這是台北羽球公開賽首度在和平籃球館舉辦，李哲輝說：「今天是第一次在這打，感覺風向和小巨蛋差不多。」明天要迎接女雙賽程的許雅晴也說，第一次到和平館，其實就像到各國征戰，第一天都要重新調整，「側風和順、逆風都有，要去適應。」

台北公開賽過去兩年因疫情停辦，今年重新舉行，許雅晴提到，當然想把最好成績留在台灣，不過也不多想，一場一場來；李哲輝也透露，上周原本要參加新加坡羽賽卻確診，返台前一天才轉陰性，已經一周沒打球，狀況還要調整。

羽球 戴資穎 周天成

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