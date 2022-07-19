何時想過退役？ 羽生結弦：平昌冬奧2連霸後就曾考慮

27歲日本花式滑冰明星羽生結弦今天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生表示，其實他在2018年平昌冬奧蟬聯花滑男子金牌後，就曾考慮退役。

羽生下午在記者會上表明，未來將不會出賽競技賽事，退出第一線，決心將以「職業運動員」身分繼續滑冰。

羽生表示，他在過去參加的競技賽事中，已經取得成果以及想要的東西，已經不再想要從賽事中得到評價。事實上，他從平昌奧運後就思考過退役。

但他也表示，其實退役只是要踏上另一個舞台，「大家看甲子園選手，其實很多人在轉為職業選手才開始大展身手」，對他而言也是一樣，「對我來說，不如說現在才是起點」。

羽生表示，平昌冬奧之後，每一次比賽後，他其實都想過退役，思考自己「努力的方向是不是錯了？」但真正下定決心是在北京冬奧後，在治療腳踝的期間思考了很多，覺得沒必要一直待在競技舞台上。

羽生表示，儘管未來無法與其他運動員競技，但他會繼續挑戰自己的弱點，挑戰過去的自己，繼續滑冰。

他也表示，「未來想在4周半跳上更加努力，想在大家面前成功，會為此繼續奮鬥」。

羽生表示，對於他做出這項選擇，或許有人會感到失望，不想要再看他滑冰，儘管這樣他會感到十分難過，但如果大家仍想看他滑冰，認為他的滑冰仍值得一看，他會繼續努力下去。

羽生也對從小到大，從他幼稚園、小學、中學、高中直到大學時期的教師，以及指導他滑冰的教練表達感謝。

羽生出身日本仙台市，曾經歷2011年311大地震，之後在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧兩度奪冠。

羽生在北京冬奧挑戰3連霸，也首度挑戰至今無人達成的四周半跳。他在賽中那一跳雖然跌倒，仍獲判定為旋轉角度不足的4A，為國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4A。他最終取得第4名，無緣獎牌。

羽生結弦走過競技巔峰 留下輝煌戰績轉戰職業

一直以來都是鎂光燈焦點的日本27歲花滑王子羽生結弦今天一如外界預料正式宣布退出競技賽事，在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績後，仍將帶著眾人目光轉戰職業花滑領域。

羽生昨天宣布今天將「表明決心」，引發外界好奇，日媒紛紛推測羽生有意引退或是轉向職業花滑發展，羽生今天下午現身記者會場，正式宣布不再參與第一線的競技賽事。

談到為何要從競技選手轉戰職業選手，羽生說，「自己已經拿到該拿到的東西（指奧運獎牌等）」，在競技會場已沒有要追求的評價。

他說，自己想追求的理想不在競技會場也沒關係，希望讓大家看看轉戰職業花滑選手的自己，「我本來在（連霸冬奧金牌的）平昌冬奧時，雖然我不喜歡引退這兩個字，但當時就有打算要引退」。

羽生在2018年平昌冬奧以不負世界排名第一的冰上美技，成功衛冕奧運金牌，再度攀上花滑生涯巔峰。

羽生1994年出生於宮城縣仙台市，今年27歲，日本放送協會（NHK）過去稱呼他是日本的「絕對王牌」。他的父親是仙台市一所國中副校長，家中成員還有媽媽和姊姊，是日本很常見的一家4口家庭。

羽生在2010年奪下世界青少年錦標賽冠軍，但2011年發生311大地震（日本稱東日本大震災），多少影響了羽生的心情。

當時因為災區滑冰場都無法使用，震災發生10天後，身為受災戶的羽生和母親搭上巴士前往橫濱，繼續滑冰練習活動；之後也參加義演活動，為災區募款盡心力。

經歷過311大地震的羽生展現堅強韌性，在2011年賽季首度奪下花式滑冰大獎賽俄羅斯站勝利，取得參加花式滑冰大獎賽總決賽資格，最後以17歲的年紀登上頒獎台。

羽生後來前往加拿大接受名師指導，並在2012年賽季奪得日本花式滑冰錦標賽金牌；2013年賽季拿下花式滑冰大獎賽總決賽金牌，並奪得第2個日本花式滑冰錦標賽冠軍。

他在2014年索契冬奧成功為日本奪下第一面男子花式滑冰奧運金牌，同時也是奧運史上最年輕的男子花式滑冰冠軍。

羽生從此站上世界舞台，舉手投足備受矚目。他在2015年舉行的NHK盃，不論在短曲或長曲項目都創下世界最高分紀錄，首度出現合計超過300分，將男子花式滑冰帶入了300分時代。

他接著又在2018年2月為日本奪下平昌冬奧男子花式滑冰金牌，同年7月2日從時任日本首相安倍晉三手中接下國民榮譽獎殊榮，成為日本史上最年輕的獲獎人。

安倍當時在頒獎典禮上說，羽生曾經歷311大地震，也成功克服傷勢，讓很多民眾深深感動並獲得勇氣；羽生給予社會光明希望，也成為311大地震走向災後重建的強烈訊息。

繼續邁向生涯高峰的羽生，2020年2月9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠，同時成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。

2022年北京冬奧，外界都在關注羽生能不能再創生涯巔峰完成3連霸，但他最後挑戰失利。他當時曾說，奧運冠軍真的是很沉重的頭銜，他已從3連霸的重擔中釋放，但會永遠以2連霸奧運金牌為榮。

在花滑競技生涯留下如此豐碩輝煌戰績，羽生今天沒宣布「引退」，而是表明將投入另一個領域繼續自己所喜愛的花滑運動，也會繼續挑戰4周半跳。對羽生來說，今天不是終點，而是他花滑生涯的另一個起點，也讓大家對他的未來發展拭目以待。