台北羽賽／首度來台遇困難 日選手點兩大狀況

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽今天登場，停辦兩年後復賽採「泡泡」模式，但接駁車問題被不少國外選手點名，今天混雙會內賽打下勝利的日本男將綠川大輝就直言，第一天比賽交通和場館風向問題都造成不少困擾。

從高中就是搭擋的綠川大輝／齋藤夏，印尼名人賽打進8強，上周新加坡首輪出局後轉戰台北，今天會內首輪以兩個21：15拍下地主組合廖晁邦／劉巧芸，晉級16強。

台北公開賽過去兩年因新冠肺炎疫情停辦，今年復辦首度在和平籃球館舉行，也成22歲的綠川大輝首度來台參賽，他說：「本來想多了解台灣，但只能待在球場和旅館。」

有不少外國球員反應大會接駁車不便，目標奪冠的綠川大輝也提到，和平館的風向和接駁車問題是今天首日感受到的較大狀況。

不只選手採「泡泡」模式，台北公開賽的工作人員也有嚴格防疫規定，像媒體賽後訪問選手就無法面對面，必須將問題先交給工作人員，透過視訊方式訪問，嚴格程度更甚去年東京奧運。