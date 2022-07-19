快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／首度來台遇困難 日選手點兩大狀況

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北羽球公開賽今天在和平館登場。記者曾思儒／攝影
台北羽球公開賽今天在和平館登場。記者曾思儒／攝影

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽今天登場，停辦兩年後復賽採「泡泡」模式，但接駁車問題被不少國外選手點名，今天混雙會內賽打下勝利的日本男將綠川大輝就直言，第一天比賽交通和場館風向問題都造成不少困擾。

從高中就是搭擋的綠川大輝／齋藤夏，印尼名人賽打進8強，上周新加坡首輪出局後轉戰台北，今天會內首輪以兩個21：15拍下地主組合廖晁邦／劉巧芸，晉級16強。

台北公開賽過去兩年因新冠肺炎疫情停辦，今年復辦首度在和平籃球館舉行，也成22歲的綠川大輝首度來台參賽，他說：「本來想多了解台灣，但只能待在球場和旅館。」

有不少外國球員反應大會接駁車不便，目標奪冠的綠川大輝也提到，和平館的風向和接駁車問題是今天首日感受到的較大狀況。

不只選手採「泡泡」模式，台北公開賽的工作人員也有嚴格防疫規定，像媒體賽後訪問選手就無法面對面，必須將問題先交給工作人員，透過視訊方式訪問，嚴格程度更甚去年東京奧運。

羽球

延伸閱讀

台北羽賽／防疫亂象叢生 外國選手心累：都給你們贏好不好

哈利王子聯合國大會致詞 稱全球民主自由遭攻擊

影／電動車來溪頭不怕沒電了！園區同步實施全面淨排

味全龍22日主場新竹開幕戰 市府免費接駁

相關新聞

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

今年北京冬奧挑戰男子花式滑冰3連霸失利的日本「花滑王子」羽生結弦，下午召開記者會宣布從選手身分退役，但未來將會繼續投入花...

何時想過退役？ 羽生結弦：平昌冬奧2連霸後就曾考慮

27歲日本花式滑冰明星羽生結弦今天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生表示，其實他在2018年平昌冬奧蟬聯花滑男...

台北羽賽／首度來台遇困難 日選手點兩大狀況

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽今天登場，停辦兩年後復賽採「泡泡」模式，但接駁車問題被不少國外選手點名，今天混雙會內賽打...

台北羽賽／防疫亂象叢生 外國選手心累：都給你們贏好不好

羽球超級300系列台北公開賽今天於和平籃球館正式展開，不過開打前卻爆出外國選手困難重重，選手兼教練的甘超宇就在臉書發文指出3大問題並直言：「台灣這次辦比賽真的辦的很爛很爛。」華裔美籍選手張蓓雯也在IG直呼：「讓你們贏好不好，都把我們累死在半路吧。」

網球／曾俊欣放眼世界前70名 美網目標打進第二周

生涯最佳排名在本周持續提升到第86名的我國「夜市球王」曾俊欣，今天出席經紀公司活動時表示，今年目標是希望排名能夠擠進前7...

羽生結弦宣布選手退役 將轉戰職業滑冰繼續挑戰4A跳

日本「滑冰王子」羽生結弦今日召開記者會「表明決心」，他將從現役滑冰選手引退，不再參加各項競技比賽，但仍會以職業身分，繼續滑冰生涯。 今天記者會場設有190個座位，只有授權的記者和攝像師才能進入，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。