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網球／曾俊欣放眼世界前70名 美網目標打進第二周

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
曾俊欣（左2）在今天出席經紀公司活動時與家人合照。記者劉肇育／攝影
曾俊欣（左2）在今天出席經紀公司活動時與家人合照。記者劉肇育／攝影

生涯最佳排名在本周持續提升到第86名的我國「夜市球王」曾俊欣，今天出席經紀公司活動時表示，今年目標是希望排名能夠擠進前70名；對於8月底即將登場的美網，他也直言期待能夠打進第二周，也就是闖進單打第三輪賽事。

曾俊欣在今年ATP世界排名首度闖進前100名，成為我國繼盧彥勳、王宇佐後的第3人，不僅排名大幅提升，今年的前三場大滿貫賽他也躬逢其盛站上會內賽舞台，年底的美網預計也將不會缺席，一年內就能站上4大滿貫賽舞台。

曾俊欣今天分享過去一年排名從270名外大幅提升的關鍵，就在於與德國教練的合作，讓他在底線抽球能力上有所提升，更重要是有了明確的目標，對於自己也更加了解和有自信，希望今年能夠朝著世界排名前70名的目標繼續邁進。

曾俊欣坦言今年三場大滿貫賽事都帶給他很大的經驗成長，尤其是在五盤的賽事中看到了自己的不足之處，包括體能的調配以及發球都是需要加強的地方，「五盤賽事是很好磨練機會，第一次打五盤時，對於體能調整不是那麼有經驗，一開始就全力拚，導致中間空檔調整沒那麼好，恢復比其他人慢，經歷五盤後體能明顯掉了不少。」

曾俊欣也將在短暫休息後，於本周搭機繼續展開出國長征，將前往墨西哥、加拿大、美國等地參賽為美網備戰，他說：「希望能夠打到第二周賽程，也就是第三輪，今年前三場我還在尋求大滿貫首勝，但這次美網我有4到5周的時間可以準備，我認為是個很好的機會。」

身為台灣男子網壇的新指標人物，曾俊欣也期待能夠拿下ATP巡迴賽冠軍，他也鼓勵其他還在追求網球夢的選手，不論是在比賽和訓練都必須享受其中，「最重要的是享受不管在訓練上或比賽整個過程，當然要非常努力自律，才有辦法達到自己想要的目標。」

曾俊欣 美網 王宇佐

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