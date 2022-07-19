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花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

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「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本「花滑王子」羽生結弦，下午召開記者會宣布從選手身分退役，但未來將會繼續投入花式滑冰表演的工作。 路透社
日本「花滑王子」羽生結弦，下午召開記者會宣布從選手身分退役，但未來將會繼續投入花式滑冰表演的工作。 路透社

今年北京冬奧挑戰男子花式滑冰3連霸失利的日本「花滑王子」羽生結弦，下午召開記者會宣布從選手身分退役，但未來將會繼續投入花式滑冰表演的工作。

生涯拿過兩面冬奧金牌以及兩面世錦賽金牌的羽生結弦，早已被公認是男子花滑界的傳奇人物，今年北京冬奧更成為史上首位在國際賽事4A動作獲得認定的選手，只可惜在長短曲項目都發生失誤，最終以第4名成績作收，無緣3連霸後一度傳出可能將是最後一次參與冬奧。

羽生結弦生涯寫下多項男子花滑紀錄，包括史上第一位也是唯一一位集冬奧會、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、青少年大獎總決賽冠軍於一身的男單得主，更在2018年平昌冬奧拿下冬奧史上第1000面金牌，創下的紀錄不勝枚舉。

今天他宣布從第一線退役，未來將不會以選手身分繼續投入比賽，但將會延續花式滑冰的表演工作。

冬奧 花式滑冰 羽生結弦

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