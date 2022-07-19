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花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

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羽生結弦宣布選手退役 將轉戰職業繼續滑冰生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
羽生結弦宣布選手退役。 擷圖自畫面
羽生結弦宣布選手退役。 擷圖自畫面

日本「滑冰王子」羽生結弦今日召開記者會「表明決心」，他將從現役滑冰選手引退，不再參加各項競技比賽，但仍會以職業身分，繼續滑冰生涯。

今天記者會場設有190個座位，只有授權的記者和攝像師才能進入，不過，依舊爆滿，未經許可的周刊記者和攝影師只能在周邊附近等候，可見關注度之高。

羽生結弦為2014年及2018年冬奧花式滑冰男子個人金牌選手，於今年北京冬奧雖因長曲落落居第四，但高難度轉身四周半4A動作，仍獲判定為旋轉角度不足的4A判定成功，當時就傳出他有意退休，但後最後仍延至今天才宣布。而今天他也說了，轉戰職業後，要繼續四周半的挑戰。

羽生結弦最喜歡小熊維尼，因此粉絲都喜歡在他表演結束時拋出小熊維尼玩偶，此舉一度在北京冬奧時，遭到中國方面禁止。

花式滑冰中所稱的「職業」並非指技術等級，而是競技狀態，參加最高等級國際賽事的花式滑冰選手為「業餘」運動員，職業花滑運動員則包括失去國際滑冰總會賦予之權利者，以及僅在滑冰秀現身的表演者。

羽生出身日本仙台市，曾經歷過2011年發生的311大地震（日本稱東日本大震災），之後在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧兩度奪冠。羽生也是首位獲得日本政府頒發國民榮譽賞的冬奧金牌得主。

羽生2020年首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠後，成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手，達成在全球主要花滑國際賽事全數奪冠的創舉。

羽生在北京冬奧男單長曲項目中，首度挑戰至今無人達成的四周半跳卻摔倒；之後又因右腳踝扭傷缺席今年3月的世界錦標賽。

羽生結弦宣布退役。 美聯社
羽生結弦宣布退役。 美聯社

日本 記者會 安倍晉三 北京冬奧 金牌

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