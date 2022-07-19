台北羽賽／防疫亂象叢生 外國選手心累：都給你們贏好不好

羽球超級300系列台北公開賽今天於和平籃球館正式展開，不過開打前卻爆出外國選手困難重重，選手兼教練的甘超宇就在臉書發文指出3大問題並直言：「台灣這次辦比賽真的辦的很爛很爛。」華裔美籍選手張蓓雯也在IG直呼：「讓你們贏好不好，都把我們累死在半路吧。」

甘超宇是加拿大華裔好手李文珊的教練，李文珊決定退出今年的台北公開賽後，甘超宇就返台，改以加拿大籍球員身分與廖啟宏搭檔參與男雙。

甘超宇在臉書發文為外國選手發聲，指出本屆台北公開賽的問題，由於這次台北賽採防疫泡泡模式，無論境內、外選手都得在飯店隔離兩天，且為了泡泡模式只能入住大會安排好的飯店，境外選手飯店一晚包含三餐就要230美元（大約新台幣6900元），境內選手則是新台幣4000元台幣只含早餐，令他直呼：「真的很貴很貴！」

接著甘超宇提到昨天應該是讓選手提前到比賽場地訓練、適應環境的日子，許多外國選手被通知只要PCR陰性就能前往場地，不過這一等竟然耗上一整天、球員也無法進行訓練，華裔美籍選手張蓓雯就抱怨自己和其他多位選手，從昨天早上8點等到晚上10點檢測結果才出爐。

張蓓雯在IG限時動態抱怨台北公開賽的許多規定對外國選手非常不友好。圖擷自張蓓雯IG

甘超宇替外國選手打抱不平：「當他們看到其他也是境外移入的台灣選手，有些跟他們同一天入境，有些還今天才入境，結果為什麼台灣選手可以到比賽場地去適應跟做訓練，大家完全沒辦法接受。」他繼續寫道，辦比賽就是要公平公正公開，不能因為在台灣比就讓本國選手有特權，「沒適應場地沒訓練怎麼能好好比賽？」

接駁車班次太少也是許多選手反映的問題，張蓓雯指出，每2個小時才一班車，「要是錯過一班車的話，一天就沒了。」甘超宇提到，10分鐘車程甚至被迫因防疫政策搞到變30分鐘。

甘超宇最後無奈寫道，感覺台北似乎還沒準備好舉辦這項賽事，既然選手每天都要做快篩了，為什麼還要將事情搞得那麼麻煩，況且也沒有要求入場觀眾一定得接種疫苗，「政策上面給，下面執行半套。」