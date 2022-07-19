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田徑世錦賽／氣氛太嗨 美國萊爾斯邊衝刺邊對對手搖手指

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）在今天的男子200公尺預賽中跑出所有選手中最佳的19秒98成績晉級到決賽。 路透社
美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）在今天的男子200公尺預賽中跑出所有選手中最佳的19秒98成績晉級到決賽。 路透社

今年世錦賽誓言重返男子200公尺王者寶座的美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles），在美國時間18日這天迎接個人的25歲生日，而在今天的男子200公尺預賽中他也跑出所有選手中最佳的19秒98成績晉級到決賽，至於年僅18歲的美國小將奈頓（Erriyon Knighton）則是以20秒01排名總成績第2名。

身為上屆世錦賽雙金得主的萊爾斯，去年東京奧運歷經慘痛一戰，在男子200公尺賽場中最終僅抱回銅牌，這也讓他痛定思痛，從年初開始就針對個人起跑與前30公尺的加速進行加強，而這次世錦賽他更是選擇放棄參加男子100公尺賽事，期望能在200公尺賽場重回王座。

今天的預賽也正逢萊爾斯的25歲生日，分在第7組出賽的他，最終也小試身手跑出19秒98，成為預賽唯一跑進20秒內的選手，晉級到準決賽。

而比賽過程中萊爾斯先是在選手介紹時不段透過肢體動作回應場邊支持者的歡呼聲，還被拍到出彎後的直線衝刺階段，在回頭看了其他對手一眼，知道自己大幅領先後對著後方搖搖手指的畫面，衝過終點後他甚至還誇張的做出跨步上籃的動作，離場前場邊觀眾還為他高唱生日快樂歌慶生，完全沈浸在比賽氛圍中。

對於在比賽中做出不少充滿娛樂性的動作，萊爾斯直言過去兩年受到疫情影響，大多數比賽的觀眾席都是空無一人，但這次世錦賽一種完全不同的氛圍，他也表示受到4面奧運金牌名將強森（Michael Johnson）的話啟發，「他認為『人們來看比賽並不是來看你跑步，而是來看你們競爭』，所以我就告訴自己，我可能不是場上最好的選手，但我卻是人們最想看到的選手。」  

至於去年以17歲之齡就披上美國隊戰袍出征奧運，並在男子200公尺跑出第4名佳績的奈頓，預賽則是跑出20秒01的成績，僅次於萊爾斯，而去年東奧銀牌貝德納雷克（Kenny Bednarek）以及剛在男子100公尺摘下金牌的克利（Fred Kerley），也都順利晉級到準決賽，被認為是萊爾斯挑戰金牌的最大對手。

世錦賽 強森

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