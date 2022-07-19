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日媒搶先報導羽生結弦將退 粉絲怒：想聽本人說

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日媒今天上午搶先報導羽生有意「引退」、轉往職業發展，惹怒羽生粉絲。 美聯社
日媒今天上午搶先報導羽生有意「引退」、轉往職業發展，惹怒羽生粉絲。 美聯社

日本27歲男子滑冰選手羽生結弦今天下午將舉行記者會「表明決心」，讓外界關注羽生「去留」。不過，有日媒今天上午搶先報導羽生有意「引退」、轉往職業發展，惹怒羽生粉絲。

日媒J-CAST NEWS報導，羽生在男單花滑連續奪得兩屆冬奧金牌，外界期待能在北京冬奧達成3連霸，但最終只以第4名作收。

就在外界關注羽生今後去向的情況下，日媒18日報導羽生將於今天下午5時（台灣時間下午4時）舉行記者會。

就在記者會尚未登場前，不少日媒今天率先刊登羽生「引退報導」，讓不少網友怒吼「明明就還沒表明決心」、「為何要偷跑」、「想最先聽到羽生結弦本人親口說」。

中日體育報導，因為今天上午就有日媒報導羽生將從現役引退，讓「轉往職業」等相關關鍵字，在今天的推特熱門趨勢及日本雅虎熱搜關鍵字排名快速升高。推特上「本人的言葉」（本人所說的話）也進入熱門趨勢。

不少粉絲說，「我想聽本人說」、「希望優先聽到本人說的話」、「明明就是為了用自己的話表明決心特地安排場合」等。

羽生結弦 冬奧

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