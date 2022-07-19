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田徑世錦賽／數度跌倒不放棄 曹純玉完賽後確診

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
首度參加田徑世錦賽，我國長跑好手曹純玉今天凌晨完成初體驗，不過完賽後PCR驗出陽性。 歐新社
首度參加田徑世錦賽，我國長跑好手曹純玉今天凌晨完成初體驗，不過完賽後PCR驗出陽性。 歐新社

首度參加田徑世錦賽，我國長跑好手曹純玉今天凌晨完成初體驗，儘管終點前數度跌倒，賽後PCR檢測還呈陽性反應，她仍以2小時47分02秒完賽，寫下我國在世錦賽女子馬拉松的最佳成績。

今年世錦賽在美國尤金舉行，馬拉松路線是14公里繞行3圈，最後延伸195公尺進入終點線，僅有40名選手參賽；當地時間雖是早上6點15分起跑，但7月氣溫仍高，曹純玉前38公里穩定配速，但最後4公里逐漸失速。

進入終點前的直到，曹純玉數度跌倒、重心不穩扶著兩旁欄杆起身，但在步伐不穩下仍抵達終點，奮戰精神讓兩旁觀眾也為他喝采鼓勵；最終他以2小時47分02秒的第31名完賽，超越前輩許玉芳2015年世錦賽的2小時48分01秒成績。

曹純玉曾分享，原本2019年就有機會參加世錦賽，但因想拚2020年東京奧運而放棄，這次是生涯第一次代表國家參加馬拉松，不料抵達美國卻遇生理期，且又是疫情下的賽事，但仍期許自己盡全力，將所有訓練成果發揮出來。

這次女子馬拉松共有8人沒能完賽，最終由衣索比亞蓋布絲列（Gotytom Gebreslase）以生涯最佳的2小時18秒11封后；賽前PCR檢測陰性的曹純玉，憑藉意志力抵達終點後，PCR檢測還出現陽性。

曹純玉也是中華田徑隊今年世錦賽最後出賽的成員，昨天跨欄好手陳奎儒和陳傑都完成賽事。

世錦賽 田徑 陳傑

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