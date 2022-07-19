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田徑世錦賽／曹純玉女子馬拉松跌倒仍完賽 仍創台將最佳

中央社／ 台北19日電
田徑世錦賽女子馬拉松今天凌晨告一段落，台灣好手曹純玉在比賽末段數度跌倒，仍堅持到最後，以2小時47分02秒完賽。 新華社
田徑世錦賽女子馬拉松今天凌晨告一段落，台灣好手曹純玉在比賽末段數度跌倒，仍堅持到最後，以2小時47分02秒完賽。 新華社

田徑世錦賽女子馬拉松今天凌晨告一段落，台灣好手曹純玉在比賽末段數度跌倒，仍堅持到最後，以2小時47分02秒完賽，締造台灣在世錦賽女子馬拉松最佳成績，排名第31作收。

2022年世界田徑錦標賽在美國俄勒岡州尤金（Eugene）舉行，台灣選手共有3人參賽，「台灣欄神」陳奎儒、「跨欄王子」陳傑先後在110公尺跨欄、400公尺跨欄預賽止步後，輪到曹純玉上陣。

世錦賽女子馬拉松項目得先在14公里的賽道繞行3圈後，最後再跑195公尺進入終點，共40名選手參賽，最終32人完成比賽，8人未完賽。

曹純玉為女子馬拉松全國紀錄保持人，今天在女子馬拉松比賽前段維持穩定配速，後來配速開始下降，在最後衝線前一度扶著欄杆才能繼續起身前進，甚至數度跌倒，最終以個人本季最佳的2小時47分02秒完賽，排名第31名。

曹純玉超越許玉芳在2015年世錦賽跑出的2小時48分01秒，締造台灣選手在世錦賽女子馬拉松新猷。

衣索比亞女將蓋布絲列（Gotytom Gebreslase）以2小時18分11秒擊敗肯亞女將柯利爾（Judith JeptumKorir）2小時18分20秒，拿下金牌，並改寫大會紀錄。

世錦賽 田徑 陳傑

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